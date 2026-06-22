Amazonセール情報大紹介！ 第1932回
スケルトン素材がゲーマー心に刺さる。RTX 5060 Laptop GPU搭載のMSI「Cyborg 15」が21万円切り
2026年06月22日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg-15-B13WFKG-1172JP」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Cyborg-15-B13WFKG-1172JP」がAmazonタイムセール対象。参考価格239,800円のところ、13％オフの209,800円で販売中。
ゲーミングノートを探していると、性能表の数字ばかり見比べてしまう。GPUは何を積んでいるか、メモリ容量はいくつか。もちろん重要だが、製品を開いた瞬間に「これ欲しいかも」と思わせるモデルは意外と多くない。
MSIの「Cyborg 15」は、性能だけでは語れない存在感を持つモデルだ。スケルトン素材を取り入れた独特のデザインがまず目を引くが、中身もRTX 5060 Laptop GPUを搭載するAmazon.co.jp限定モデル。スペックだけでは終わらない個性に注目したい。
①スケルトン素材の個性派デザイン
スケルトン素材と特徴的な曲線模様を取り入れた個性的なデザインが特徴。サイバーパンクの世界にインスパイアされたエクソスケルトンゲーミングノートPCとされており、RGBバックライト内蔵のテンキー付きキーボードも備える。
②RTX 5060搭載のAmazon限定モデル
Amazon.co.jp限定モデルとして、GeForce RTX 5060 Laptop GPUとCore i7-13620Hを搭載。通常モデルがRTX 3050搭載であるのに対し、本モデルはRTX 5060を採用する点が特徴。16GB DDR5メモリと512GB SSDを搭載する。
③144Hz液晶と豊富な接続端子
15.6型フルHD・144Hz対応のノングレア液晶を搭載。動きの激しいゲームでも滑らかな映像表示を実現。USB Type-C（映像出力・USB PD対応）やHDMI、有線LAN、Wi-Fi 6Eも利用できる。
製品スペック
【CPU】Core i7-13620H
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）/ 144Hz / ノングレア
【GPU】GeForce RTX 5060 Laptop GPU
【OS】Windows 11 Home
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