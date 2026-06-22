約1.3kgなのに妥協知らずのモバイルノート。有機EL搭載のASUS「Vivobook S14」が15万円台

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【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook S14（S5406SAL-U5165W）」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Vivobook S14（S5406SAL-U5165W）」がAmazonタイムセール対象。参考価格179,800円のところ、11％オフの159,800円で販売中。

モバイルノートを選ぶときは悩ましい。軽さを優先すると画面や機能が物足りなくなり、性能を求めると重量が増えてしまう。毎日持ち歩くものだからこそ、そのどちらも妥協したくないという気持ちはあるはずだ。そんな中で気になるのがASUS「Vivobook S14」。軽量ボディを採用しながら、有機ELディスプレーやCopilot+ PC対応を備えた点も魅力となっている。

①軽量ボディと長時間駆動

約1.3kgの軽量設計と最大約21.5時間のバッテリー駆動が特徴。メタル素材を採用しながらMIL規格準拠の堅牢性も備える。75Whバッテリーを搭載し、USB-C Easy ChargeによるType-C充電器での給電にも対応する。

②Copilot+ PC対応のAI性能

高性能NPUを搭載したCopilot+ PCとして、AI機能を活用できる点が特徴。Windows 11のCopilotに加え、写真や動画をまとめて管理できるStoryCubeや、アイデアを整理できるMuseTreeなどASUS独自のAI機能も利用できる。

③有機ELディスプレーと拡張性

14型有機ELディスプレーを採用し、解像度は1920×1200ドット。16:10の画面比率を採用する。Thunderbolt 4×2やHDMI、Wi-Fi 7にも対応し、最大4画面のマルチディスプレー環境を構築できる。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 5 226V

【メモリ】16GB LPDDR5X-8533

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】14型 OLED（有機EL） 1920×1200ドット／Copilot+ PC対応／約1.3kg／Wi-Fi 7対応