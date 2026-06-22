Amazonセール情報大紹介！ 第1930回
約1.3kgなのに妥協知らずのモバイルノート。有機EL搭載のASUS「Vivobook S14」が15万円台
2026年06月22日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook S14（S5406SAL-U5165W）」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Vivobook S14（S5406SAL-U5165W）」がAmazonタイムセール対象。参考価格179,800円のところ、11％オフの159,800円で販売中。
モバイルノートを選ぶときは悩ましい。軽さを優先すると画面や機能が物足りなくなり、性能を求めると重量が増えてしまう。毎日持ち歩くものだからこそ、そのどちらも妥協したくないという気持ちはあるはずだ。そんな中で気になるのがASUS「Vivobook S14」。軽量ボディを採用しながら、有機ELディスプレーやCopilot+ PC対応を備えた点も魅力となっている。
①軽量ボディと長時間駆動
約1.3kgの軽量設計と最大約21.5時間のバッテリー駆動が特徴。メタル素材を採用しながらMIL規格準拠の堅牢性も備える。75Whバッテリーを搭載し、USB-C Easy ChargeによるType-C充電器での給電にも対応する。
②Copilot+ PC対応のAI性能
高性能NPUを搭載したCopilot+ PCとして、AI機能を活用できる点が特徴。Windows 11のCopilotに加え、写真や動画をまとめて管理できるStoryCubeや、アイデアを整理できるMuseTreeなどASUS独自のAI機能も利用できる。
③有機ELディスプレーと拡張性
14型有機ELディスプレーを採用し、解像度は1920×1200ドット。16:10の画面比率を採用する。Thunderbolt 4×2やHDMI、Wi-Fi 7にも対応し、最大4画面のマルチディスプレー環境を構築できる。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 5 226V
【メモリ】16GB LPDDR5X-8533
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14型 OLED（有機EL） 1920×1200ドット／Copilot+ PC対応／約1.3kg／Wi-Fi 7対応
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1932回
トピックススケルトン素材がゲーマー心に刺さる。RTX 5060 Laptop GPU搭載のMSI「Cyborg 15」が21万円切り
-
第1930回
トピックス【Amazonタイムセール】派手じゃないけど、変なクセもない。Core Ultra 7搭載のHPノートが16万円台
-
第1929回
トピックス気付いたら候補から消えない。LenovoのIdeaPad Slim 5が19万円台
-
第1928回
トピックス10万円以下で性能重視ならコレ。Ryzen 7搭載 ASUS「Vivobook 15」が94,800円
-
第1927回
トピックスRTX 5070＋32GBメモリ搭載機が26万円台？ MSI「Katana 15 HX」が13％オフ
-
第1926回
トピックス全部コミコミで買える安心感。32GBメモリ・1TB SSD・Office付きのDell 16がタイムセール
-
第1925回
トピックス16型ゲーミングノートなのに約1.95kg。RTX 5050搭載モデルが2万円引き！
- この連載の一覧へ