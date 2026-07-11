“←To Be Continued”で流れるあの曲、フルで聴いたことないとは言わせない

Amazon Music Unlimitedのすすめ

「Amazon Music Unlimited」は月額1080円で1億曲が聴き放題になるAmazonの音楽配信サービス。シャッフル再生オンリーではなく、聴きたい曲をいつでも自由に選べるし、ダウンロードからのオフライン再生も可能。最大24bit/192kHzのハイレゾ音質も選べます。まずは最初の30日間が無料で利用できるキャンペーンで試してみてはいかが？

当時は再生数世界一＆ギネス記録

もともと韓国人ラッパー・PSYが2012年にリリースしたアルバム『PSY6甲』に収録されていた楽曲ですが、YouTubeで公開したMVが想定を超える注目を集めたことで大ヒットにつながり、一気にミームと化しました。2026年現在、その再生数は59億回を超えています。 「江南スタイル - PSY」 再生時間：3分40秒

収録：GANGNAM STYLE - PSY

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