Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第81回
『江南スタイル』『Roundabout』
“←To Be Continued”で流れるあの曲、フルで聴いたことないとは言わせない
2026年07月11日 19時00分更新
Amazon Music Unlimitedのすすめ
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当時は再生数世界一＆ギネス記録
もともと韓国人ラッパー・PSYが2012年にリリースしたアルバム『PSY6甲』に収録されていた楽曲ですが、YouTubeで公開したMVが想定を超える注目を集めたことで大ヒットにつながり、一気にミームと化しました。2026年現在、その再生数は59億回を超えています。
再生時間：3分40秒
収録：GANGNAM STYLE - PSY
←To Be Continued
1971年に発表されたYesの名盤『Fragile』のオープニングナンバーとして有名ですが、2012年にスタートしたアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』のエンディング曲として印象的に使われたことで徐々にミーム化。クリフハンガー的状況から“←To Be Continued”の表示とともに本曲に突入するショート動画の群れを生み出しました。
再生時間：8分32秒
収録：Highlights - The Very Best of Yes - Yes
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