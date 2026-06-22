いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第185回
グラボ強化が777円！ ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」7月3日まで
2026年06月22日 16時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
グラボ変更やメモリ増設がお得な期間限定キャンペーン
ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で利用できるほか、一部対象モデルではGeForce RTX 5060からRTX 5060 Ti 8GBへの変更も777円で用意している。
さらに対象デスクトップPCでは、650Wから750W GOLD電源へのアップグレードも777円で利用可能。加えて、対象モデルではSSD容量を1TBから2TBへ増量できるSSDカスタマイズキャンペーンも実施している。
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台
基本構成販売価格：219,980円
今回のキャンペーンで注目したいのが、「GALLERIA XGR5M-R56-GD」。Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060、16GBメモリを搭載したゲーミングPCだ。
通常構成ではGeForce RTX 5060を搭載するが、本キャンペーンでは777円でGeForce RTX 5060 Ti 8GBへ変更可能。グラフィックス性能を重視したい人には見逃せない内容となっている。
また、650W電源から750W GOLD電源へのアップグレードも777円で利用可能。メモリ増設キャンペーンと組み合わせれば、購入時に構成をまとめて強化できるのもポイントだ。
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