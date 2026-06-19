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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第60回

「Forza Horizon 6」をやるならハンコンも欲しい！ Logicoolの高級モデルが本気すぎる

2026年06月19日 20時00分更新

文● Zenon／ASCII

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“本物”みたいな本格派
「Logicool G ハンコン RS50」

　本製品は、Logicoolの販売するレーシングゲーム向けハンドルコントローラー。Amazonでは、9万9439円で販売されています（6月19日現在）。

　対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows）で、「グランツーリスモ7」「Forza Horizon 6」などのゲームに利用できます。

　机に本体を固定し、丸型ステアリングホイールをセットすれば準備完了。手に持って扱う普通のコントローラーと違い、まるで実車のようにハンドルを回してゲーム中の車を走らせられます。

　5万円台のハンコンと比べて「おもちゃと本物くらい違う」「ゲーム内で事故った時の衝撃が怖いくらいリアル」「ドリフト走行がクセになる」など、上位モデルだけに好評を博しています。

「Logicool G ハンコン RS50」の特徴

ダイレクトドライブに対応

　最大8Nmのトルク出力とダイレクトドライブの高精度な駆動により、エンジンの回転数から路面環境の変化までリアルに手元に伝わる技術を採用。迫力のあるレーシング体験を実現します。

交換可能なステアリングホイール

　本製品のホイールはシリコンレザー素材を使用したフルグリップ形状。ぐるっとハンドルを回す動作でも、滑ることなく安定したハンドリング捌きを決められます。また、オプションでD型ステアリングホイールを購入すれば、気分で交換することも可能です。

フルセットで揃えると臨場感抜群

　ハンドルが本体の本製品を買えば、「Forza Horizon 6」などはプレイ可能です。さらに臨場感を求めるのなら、別売りの「RSペダル」「RS シーケンシャル シフター＆ハンドブレーキ」も揃えると良いでしょう。

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まとめ：ハンコン上級者向けモデル

　おすすめしたいのは、「より“本物”に近い体験」を味わいたい人です。5万円台のハンコンでも十分臨場感は味わえますが、上位モデルになると格の違う“本物らしさ”を体感できます。

　5月に発売して話題となった「Forza Horizon 6」も、本製品に対応。富士山周辺など日本の美しい風景のなか、550台以上の車を走らせることができます。レースで競争しなくてもドライブするだけで楽しいので、ぜひお試しください。

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