Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第454回
240Hz・0.5msの高スペックをお得に買いたい人！ Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレーに注目
2026年06月23日 16時00分更新
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Dellの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Dellの23.8型ゲーミングディスプレー「Dell SE2426HG」が販売中だ。価格は1万7980円（6月23日時点）。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.5ms。そのほか、ティアリングを防ぐAMD FreeSync Premiumテクノロジー、sRGB：99％カバーなども特徴だ。
240Hz・0.5msで2万円以下はお得すぎる
ユーザーレビューを見ると、“240Hzで応答速度0.5msはコスパが良い／値段以上の価値はある／画面がキレイで見やすく、ラグもない”といった声が寄せられている。240Hz・0.5msの組み合わせとコスパの高さがポイントになっているようだ。
高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーをコスパ良く手に入れたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Dell SE2426HG 23.8インチ ゲーミングモニター(3年保証/FHD/IPS,非光沢/HDMIx2,DPx1/sRGB99%/傾き調整/0.5ms,240Hz/AMD FreeSync™ Premium)
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