240Hz・0.5msの高スペックをお得に買いたい人！ Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレーに注目

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Dellの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Dellの23.8型ゲーミングディスプレー「Dell SE2426HG」が販売中だ。価格は1万7980円（6月23日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.5ms。そのほか、ティアリングを防ぐAMD FreeSync Premiumテクノロジー、sRGB：99％カバーなども特徴だ。

240Hz・0.5msで2万円以下はお得すぎる

ユーザーレビューを見ると、“240Hzで応答速度0.5msはコスパが良い／値段以上の価値はある／画面がキレイで見やすく、ラグもない”といった声が寄せられている。240Hz・0.5msの組み合わせとコスパの高さがポイントになっているようだ。

高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーをコスパ良く手に入れたい人におすすめできる。