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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第261回

CPU「Core Ultra 5 245K」がオススメ!!

発売からしばらく経って価格も手頃になってきたアッパーミドルCPU「Core Ultra 5 245K」がオススメ！：ツクモLABI1なんば店

2026年06月20日 09時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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Intel Core Ultra 5 245K

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・山崎隆史さんのオススメは、IntelのCPU「Core Ultra 5 245K」です。発売からしばらく経過して、価格も手頃になってきたアッパーミドルCPUになります。

ツクモLABI1なんば店

ツクモLABI1なんば店

ツクモLABI1なんば店

スタッフの山崎隆史さん

Intel Core Ultra 5 245K

IntelのCPU「Core Ultra 5 245K」がオススメ

　Core Ultra 5 245Kは、Intelの「Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）」のアッパーミドルに位置する製品です。

　Pコア6基+Eコア8基の14コア/20スレッド構成のCPUで、ゲーミングからクリエイティブまで幅広く対応できる性能を備えています。モデル名末尾が「K」の「Kモデル」と呼ばれるもので、対応マザーボードに載せるとオーバークロックにも対応します。

　プラットフォームはSocket 1851。動作クロックは4.2GHzでブースト時には最大5.6GHz。消費電力はPBP 125W、瞬間最大はTBP 159Wです。対応メモリーはDDR5-6400で、内蔵グラフィックスにはIntel Graphicsを搭載します。

Intel Core Ultra 5 245K

店頭価格は3万4980円

　山崎さんいわく、Core Ultra 5 245Kはゲーミングも十分快適で、コア数の多さからクリエイティブ系アプリでも恩恵の大きいCPUです。

　「ゲーミングPCを組みたい時、CPUはAMD Ryzenシリーズ、特にX3Dシリーズでなければという風潮があります。ゲーミングパフォーマンスでX3Dシリーズが最強なのは確かですが、その分価格も張ります。価格を抑えても十分快適にゲームできる選択肢として、Core Ultra 5 245Kはオススメです」と話してくれました。

　山崎さん自身も、自宅ではCore Ultra 5 245Kとほぼ同性能の「Core i5-14600KF」を使用中とのことで、「このくらいのスペックがあれば全然ゲームできるので、価格を抑えた分、他のPCパーツに予算を振り分けるのもアリ」と、話していました。

　ゲーミング向けの強力な選択肢のひとつとして、ぜひ覚えておきたいですね！

Intel Core Ultra 5 245K

オススメの組み合わせパーツもいくつか紹介いただきました。マザーボードは2万円台前半の高コスパモデルのMSI「B860 GAMING PLUS WIFI」がオススメとのこと

空冷CPUクーラーはミドルクラスのDEEPCOOL「AK500 G2 DIGITAL NYX」がオススメ

水冷CPUクーラーは価格が安く高コスパのDEEPCOOL「LE360 V2」がオススメ

余った予算でディスプレーに奮発するのはアリ。大迫力34型ウルトラワイドのMSI「MPG346CQRFX24」が推せます

初心者も安心！
パソコン1台PCパーツ価格の目安コーナーを新設

　そのほか、店頭ではパソコン1台のPCパーツ価格の目安を掲示したコーナーを新設していました。右も左も良く分からない状態でいきなりスタッフに見積もりの相談をするのは気が引けるといった場合でも、まずこの掲示で目安を付けられます。

ツクモLABI1なんば店

パーツセットでの価格の目安が掲示されていました

　使用中のパソコンを店頭に持ち込んでスタッフにパワーアップの相談をしたり、組み換え作業を代行したりと、そういったPC自作の依頼もお受けしているそうです！

ツクモLABI1なんば店

使用中のパソコンを持ち込んでパワーアップの相談もできます

6月24日まで！
MSIマザーとAMD CPUの同時購入で最大1万1000円値引き

　また、ツクモLABI1なんば店では現在、MSIマザーボードとAMD CPUの同時購入で最大1万1000円値引きとなるキャンペーンを実施中です。期間は6月24日まで。

　値引額はX870/X870Eマザーボードで1万1000円、B850マザーボードで7700円、B840マザーボードで4400円です。AMDプラットフォームで1台組ろうと考えている人はお見逃しなく！

ツクモLABI1なんば店

MSIマザーボードとAMD CPUの同時購入で最大1万1000円値引きとなるキャンペーンを実施中

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