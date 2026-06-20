発売からしばらく経って価格も手頃になってきたアッパーミドルCPU「Core Ultra 5 245K」がオススメ！：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・山崎隆史さんのオススメは、IntelのCPU「Core Ultra 5 245K」です。発売からしばらく経過して、価格も手頃になってきたアッパーミドルCPUになります。

Core Ultra 5 245Kは、Intelの「Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）」のアッパーミドルに位置する製品です。

Pコア6基+Eコア8基の14コア/20スレッド構成のCPUで、ゲーミングからクリエイティブまで幅広く対応できる性能を備えています。モデル名末尾が「K」の「Kモデル」と呼ばれるもので、対応マザーボードに載せるとオーバークロックにも対応します。

プラットフォームはSocket 1851。動作クロックは4.2GHzでブースト時には最大5.6GHz。消費電力はPBP 125W、瞬間最大はTBP 159Wです。対応メモリーはDDR5-6400で、内蔵グラフィックスにはIntel Graphicsを搭載します。

山崎さんいわく、Core Ultra 5 245Kはゲーミングも十分快適で、コア数の多さからクリエイティブ系アプリでも恩恵の大きいCPUです。

「ゲーミングPCを組みたい時、CPUはAMD Ryzenシリーズ、特にX3Dシリーズでなければという風潮があります。ゲーミングパフォーマンスでX3Dシリーズが最強なのは確かですが、その分価格も張ります。価格を抑えても十分快適にゲームできる選択肢として、Core Ultra 5 245Kはオススメです」と話してくれました。

山崎さん自身も、自宅ではCore Ultra 5 245Kとほぼ同性能の「Core i5-14600KF」を使用中とのことで、「このくらいのスペックがあれば全然ゲームできるので、価格を抑えた分、他のPCパーツに予算を振り分けるのもアリ」と、話していました。

ゲーミング向けの強力な選択肢のひとつとして、ぜひ覚えておきたいですね！

初心者も安心！

パソコン1台PCパーツ価格の目安コーナーを新設

そのほか、店頭ではパソコン1台のPCパーツ価格の目安を掲示したコーナーを新設していました。右も左も良く分からない状態でいきなりスタッフに見積もりの相談をするのは気が引けるといった場合でも、まずこの掲示で目安を付けられます。

使用中のパソコンを店頭に持ち込んでスタッフにパワーアップの相談をしたり、組み換え作業を代行したりと、そういったPC自作の依頼もお受けしているそうです！

6月24日まで！

MSIマザーとAMD CPUの同時購入で最大1万1000円値引き

また、ツクモLABI1なんば店では現在、MSIマザーボードとAMD CPUの同時購入で最大1万1000円値引きとなるキャンペーンを実施中です。期間は6月24日まで。

値引額はX870/X870Eマザーボードで1万1000円、B850マザーボードで7700円、B840マザーボードで4400円です。AMDプラットフォームで1台組ろうと考えている人はお見逃しなく！