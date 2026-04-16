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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第235回

空冷CPUクーラー「孫六 MAGOROKU」がオススメ!!

激戦区の“5000円空冷CPUクーラー“に新製品。 冷却を最優先で非オフセットを採用したツインタワー型サイドフロー：ツクモLABI1なんば店

2026年04月16日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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SCYTHE MAGOROKU

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・山崎隆史さんのオススメは、SCYTHEの空冷CPUクーラー「孫六 MAGOROKU」です。120mmファンを2基搭載した、ツインタワー型のサイドフロークーラーになります。

ツクモLABI1なんば店

ツクモLABI1なんば店

ツクモLABI1なんば店

スタッフの山崎隆史さん

SCYTHE MAGOROKU

サイズの空冷CPUクーラー「孫六 MAGOROKU」がオススメです

SCYTHE MAGOROKU

120mmファンを2基搭載するツインタワー型サイドフロー構造を採用

SCYTHE MAGOROKU

冷却フィンの特徴的なギザギザ形状が目を引きます

SCYTHE MAGOROKU

ヒートパイプは6mm径を6本使用しています

　孫六 MAGOROKUは、4月10日に発売したばかりのSCYTHEのツインタワー型サイドフロー空冷CPUクーラーです。120mmファン2基と6mm径ヒートパイプ6本を組み合わせた設計となっています。

　昨今は、メモリーなどの周辺パーツとの干渉を避ける「オフセット設計」を採用した大型クーラーが多いですが、本製品はあえて冷却性能を最優先した「非オフセット設計」を採用しています。そのため、対応できるメモリーの高さは35mmまでとなっている点には注意が必要ですが、そのぶん熱を逃がす効率には期待がかかります。

　付属ファンの仕様は、サイズが120×120×26mm、回転数350〜2000RPM（±10%）。風量は7.68〜60.29CFM、静圧0.05〜2.45mmH2O、最大ノイズは26.88dB（A）です。

　サイズは134（W）×142.5（D）×155（H）mm、重量は1036g。対応ソケットはIntelがLGA 1851/1700/1200/115x、AMDがSocket AM4/AM5となっています。

SCYTHE MAGOROKU

信頼性の高い金属製のバックプレートが付属しています

SCYTHE MAGOROKU

店頭価格は4980円

　山崎さんによると、近年は各メーカーが低価格で高品質なツインタワー型クーラーを次々と投入しており、SCYTHEとしては2023年発売の「風魔3 FUMA3」以来の登場。このカテゴリーでの更新が待たれていたとのこと。満を持して登場した孫六 MAGOROKUは、こだわりのフィン形状や丁寧に加工されたベースプレート、剛性の高い金属製バックプレートの採用など、とても完成度の高い仕上がりになっているといいます。

　5000円前後という価格帯はライバル製品が多い激戦区。しかしその中でも孫六 MAGOROKUは、しっかりと存在感を示せる製品とのこと。全高も155mmに抑えられているため、多くのPCケースに適合するのも魅力です。

プロ仕様の「STREAM DECK + XL」や、春の大感謝祭も実施中！

STREAM DECK + XL

プロ向けモデル「STREAM DECK + XL」が新発売。店頭価格は5万9980円

Elgato

ツクモLABI1なんば店では、ほかにも多数のElgato製品をラインアップ

　また、最新の注目製品として、Elgatoの「STREAM DECK + XL」も紹介してもらいました。36個のマクロキーに加え、6つのダイヤルとタッチストリップを備えた大判のコントロールサーフェスです。クリエイティブ作業や配信をより効率化したい方は必見のアイテムです。

各日先着5名限定！　パーツ一式購入でお得な値引きが受けられる「春の大感謝祭」を実施中

ツクモLABI1なんば店

5月31日まで、最大24回払いまで金利手数料が無料になるキャンペーンも同時開催しています

　さらに、ツクモLABI1なんば店では現在、お得なキャンペーンを複数実施しています。

　ひとつは「春の大感謝祭」。CPU、マザーボード、メモリーを含むパーツ一式購入で、合計30万円を超えると1万6500円引き、20万円超で1万1000円引きとなります。こちらは各日先着5名限定なので、お早めの来店がオススメです。

　また、5月31日まではショッピングクレジットの分割金利手数料（最大24回まで）が無料になるキャンペーンも実施中。高額なハイエンド構成を検討している方は、こちらの利用もぜひ検討してみてください！

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