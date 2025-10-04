西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第158回
CPU「Athlon 3000G」がオススメ!!
ああ、なんとも懐かしい響き…… 飛びぬけて安価なCPU「Athlon」が新パッケージで再販だと!?：ツクモLABI1なんば店
2025年10月04日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、AMDのCPU（APU）「Athlon 3000G」です。
Athlon 3000Gは元々2019年に発売されたモデルで、先月から再販が始まった製品です。仕様としてはやや古い世代にあたります。AMDのデスクトップ向けエントリープロセッサーで、対応ソケットはSocket AM4、アーキテクチャーには「Zen+」を採用します。
CPUは2コア/4スレッド構成で、動作クロックは3.5GHz。GPUを内蔵したいわゆるAPU（Accelerated Processing Unit）で、グラフィックスには「Radeon Vega 3 Graphics」を搭載します。
有本さんいわく、Athlon 3000Gの需要は動画視聴やオフィスワークなど軽めの用途に限られるものの、とても安価である点が魅力です。Windows 11にも対応しているため安心して利用でき、新パッケージでの再販にあたり付属CPUクーラーも刷新され、冷却性能が多少向上しているとのこと。
それにしても、長年PC自作をたしなんできた人にとって「Athlon」は懐かしい響きですね。有本さんも強い思い入れがあるようで、今もその名が残っていることに感慨深さを感じているとのこと。再販後は一定の引き合いもあり、意外と注目を集めているようですよ。
また、TDP 35Wという高い省電力性も特徴のひとつで、長時間稼働させるサーバー的な用途にも活用できそうです。
注意点として、B550やA520チップセットを搭載したマザーボードの中にはAthlon 3000Gに対応していないものもあるとのこと。不明な点がある場合は、ぜひ店舗スタッフに相談してみてください。
特価のSocket AM4マザーボードと組み合わせて超低コストで1台組んでみたり、余ったパーツを活用して組んでみたりと、GPU内蔵タイプならではの手軽さで自由に遊べそうです！
そのほか、ツクモLABI1なんば店では現在、DEEPCOOLの白いピラーレスPCケース「CG530 4F WH」と、水冷CPUクーラー「LQ360 WH」を組み合わせた自作PCを展示中です。スタイリッシュでクールな仕上がりとなっているので、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
