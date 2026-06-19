このページの本文へ

Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第59回

過去最高傑作の声も！ 「パワフルプロ野球2026-2027」が6940円と安い！

2026年06月19日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「パワフルプロ野球2026-2027」をチェック！
 

WBC日本代表チームを収録！
「パワフルプロ野球2026-2027」

　「パワフルプロ野球2026-2027」は、コナミデジタルエンタテインメントが販売する「パワプロ」最新作です。Amazon.co.jpではセール価格6940円（5％オフ）で販売されています（6月19日現在）。ダウンロード版の定価は8470円なので、かなりお得感があります。

　本作の目玉は「2026 World Baseball Classic（WBC）」を記念したモードやシナリオ。日本代表選手とともに練習を重ねる育成モード「サクセス」や、歴代日本代表選手に1打席の真剣勝負を挑むモード「対決！レジェンドバトル」などを楽しめます。二刀流のスーパープレイヤー・大谷翔平選手も登場しますよ！

　仲間を集めながら大会優勝を目指すモード「パワフェス」や、実際の選手・チームを選んで試合を楽しめる「ペナント」、現実と連動したシナリオが楽しめる「LIVEシナリオ」など、楽しい遊び方が満載です。

「パワフルプロ野球2026-2027」の特徴

「サクセス」30周年記念作品

　オリジナルキャラを育成する「サクセス」の30周年を記念し、歴代キャラが集結する特別なシナリオ「パラレルオールスターズ編」を収録。昔から「パワプロ」を遊んでいた人ほど、懐かしくて楽しめるものとなっています。

監督の采配が試合の行方を決める

　高校野球の監督となって甲子園優勝を目指す「栄冠ナイン」。本作では3年間というタイムリミットを設けた「3年モード」を実装し、よりお手軽感が増しました。また、WBCの代表選手が「転生」して高校生として入部してくることも。

過去最大の彼女候補数は「24人」

　1人のプロ野球選手として人生を送る「マイライフ」モードと言えば、恋愛要素が欠かせません。独立リーグの選手「十六夜瑠菜（2016）」、ミイラの不思議少女「ラミィ（2020）」、狐耳カチューシャを付けた「小井成タマモ（2022）」など、個性的な彼女候補が多数登場。その数、シリーズ最多の“24人”となっています。

Amazonで「パワフルプロ野球2026-2027」をチェック！
 

まとめ：安定して面白いシリーズ最新作

　おすすめしたいのは、「ここ数年パワプロを遊んでなかった人」です。「久しぶりに触るとやっぱり楽しいな！」となる安定した面白さがウリなので、昔遊んでいた人こそプレイしてほしいです。

　もちろん、WBC要素やサクセスの新シナリオなど、本作ならではの楽しみは健在。毎回買ってるファンから「シリーズの集大成」「過去最高傑作」の声もある本作を、ぜひ手に取ってみては。

Amazonで「パワフルプロ野球2026-2027」をチェック！

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
￥11,800
2
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
3
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
￥113,853
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥94,800
5
【整備済み品】NEC 中古 ノートパソコン VKT10-6/第10世代 Core i5-10210Y/メモリ8GB, SSD256GB/12.5型 FHD/持ち運びストレスゼロ・A4より小さい・約953g超軽量 /Office 2019付き Win 11pro /Webカメラ内蔵/有線LAN・USB3.0・HDMI/テレワーク・出張に最適/有線静音マウス付属 /180日保証
【整備済み品】NEC 中古 ノートパソコン VKT10-6/第10世代 Core i5-10210Y/メモリ8GB, SSD256GB/12.5型 FHD/持ち運びストレスゼロ・A4より小さい・約953g超軽量 /Office 2019付き Win 11pro /Webカメラ内蔵/有線LAN・USB3.0・HDMI/テレワーク・出張に最適/有線静音マウス付属 /180日保証
￥29,680

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,649
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
4
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,899
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,680
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥3,131
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
10
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン