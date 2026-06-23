コスパ重視のゲーマーにおすすめ！ RTX 5050搭載のMSI製15.6型ゲーミングノートがお買い得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B13WEKG-1182JP」が販売中だ。価格は22万4800円（6月23日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5050を搭載するコスパモデル

ユーザーレビューを見ると、“初めてのゲーミングPCにちょうどいい／ゲーム用途を軸にしながら、普段の業務にも無理なく使える／実用性とコスパを重視するゲーマーに刺さる構成”といった声が寄せられている。

最新のRTX 5050 Laptop GPUを搭載していることと、比較的手頃な価格がポイントになっているようだ。気になる人は早めにチェックしてみてほしい。