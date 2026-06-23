Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第453回
コスパ重視のゲーマーにおすすめ！ RTX 5050搭載のMSI製15.6型ゲーミングノートがお買い得
2026年06月23日 15時30分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B13WEKG-1182JP」が販売中だ。価格は22万4800円（6月23日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
RTX 5050を搭載するコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、“初めてのゲーミングPCにちょうどいい／ゲーム用途を軸にしながら、普段の業務にも無理なく使える／実用性とコスパを重視するゲーマーに刺さる構成”といった声が寄せられている。
最新のRTX 5050 Laptop GPUを搭載していることと、比較的手頃な価格がポイントになっているようだ。気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 GeForce RTX 5050 Core i7 13620H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Cyborg-15-B13WEKG-1182JP
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