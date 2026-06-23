約75gの軽量＋ハニカムデザインの有線ゲーミングマウスが20％オフのタイムセール中！ ゲームだけでなく仕事用の一台にいいかも

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TMKB Falcon M1SEをチェック

Amazon.co.jpにて、有線ゲーミングマウス「TMKB Falcon M1SE」が2980円で販売中だ（6月23日時点）。

本製品は、75gの軽量とハニカムデザインが特徴の有線ゲーミングマウス。最大1万2800DPIまで調整できる光学式センサーをはじめ、断線に強いメッシュケーブルや滑り心地抜群のPTFEマウスソール、6つのカスタムボタン、RGBライティングなどが特徴となっている。

軽量＋ハニカムデザインのコスパモデル

ユーザーレビューを見ると、“軽いし安いし光り方もキレイ／仕事にもゲームにも適している／非常にスムーズに滑る”といった声が寄せられている。軽量のゲーミングマウスが欲しい人、ゲームだけでなく仕事でも使いたい人は本製品をチェックしてみては？