Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第452回
約75gの軽量＋ハニカムデザインの有線ゲーミングマウスが20％オフのタイムセール中！ ゲームだけでなく仕事用の一台にいいかも
2026年06月23日 15時30分更新
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TMKB Falcon M1SEをチェック
Amazon.co.jpにて、有線ゲーミングマウス「TMKB Falcon M1SE」が2980円で販売中だ（6月23日時点）。
本製品は、75gの軽量とハニカムデザインが特徴の有線ゲーミングマウス。最大1万2800DPIまで調整できる光学式センサーをはじめ、断線に強いメッシュケーブルや滑り心地抜群のPTFEマウスソール、6つのカスタムボタン、RGBライティングなどが特徴となっている。
軽量＋ハニカムデザインのコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、“軽いし安いし光り方もキレイ／仕事にもゲームにも適している／非常にスムーズに滑る”といった声が寄せられている。軽量のゲーミングマウスが欲しい人、ゲームだけでなく仕事でも使いたい人は本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|TMKB Falcon M1SE ゲーミングマウス 超軽量 75g ハニカムデザイン ホワイト 有線 12800DPI 6ボタン プログラム可能 PTFEソール 高耐久編組ケーブル ゲーム 事務用
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