ドスパラは期間限定で16GB→32GBが777円。RTX 5070搭載モデルもラインアップした

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ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」

ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは、16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を各777円で追加できるほか、対象デスクトップPCでは650W→750W GOLD電源へのアップグレードも777円で利用できる。

対象モデルにはRTX 5070搭載のGALLERIAやTHIRDWAVEシリーズも含まれており、ゲーミングPCやクリエイター向けPCを検討している人にも注目の内容だ。また、一部モデルではSSDを1TBから2TBへ特別価格で増量できるキャンペーンも実施している。

ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台

GALLERIA XPC7A-R57-GD

基本構成販売価格：339,980円

GALLERIA XPC7A-R57-GD」は、Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070（12GB）を搭載したゲーミングPC。16GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSDを標準搭載し、最新ゲームから動画編集まで幅広い用途に対応できる構成となっている。今回のキャンペーンでは、標準の16GBメモリを777円で32GBへアップグレード可能。性能だけでなく将来性も重視したい人はチェックしておきたい。