いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第184回
ドスパラは期間限定で16GB→32GBが777円。RTX 5070搭載モデルもラインアップした
2026年06月23日 19時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは、16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を各777円で追加できるほか、対象デスクトップPCでは650W→750W GOLD電源へのアップグレードも777円で利用できる。
対象モデルにはRTX 5070搭載のGALLERIAやTHIRDWAVEシリーズも含まれており、ゲーミングPCやクリエイター向けPCを検討している人にも注目の内容だ。また、一部モデルではSSDを1TBから2TBへ特別価格で増量できるキャンペーンも実施している。
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台
基本構成販売価格：339,980円
GALLERIA XPC7A-R57-GD」は、Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070（12GB）を搭載したゲーミングPC。16GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSDを標準搭載し、最新ゲームから動画編集まで幅広い用途に対応できる構成となっている。今回のキャンペーンでは、標準の16GBメモリを777円で32GBへアップグレード可能。性能だけでなく将来性も重視したい人はチェックしておきたい。
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