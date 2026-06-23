SwitchやPCに対応！ 背面ボタンや3WAY接続など多機能満載のゲームコントローラー、いまなら9980円

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BIGBIG WON Storm（Gale 2）をチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo SwitchやPCに対応するゲームコントローラー「BIGBIG WON Storm（Gale 2）」が販売中だ。参考価格は1万2999円だが、執筆時点では23％オフの9980円で購入できる（6月23日時点）。

本製品は、最大2000Hzのポーリングレートや有線・2.4GHz・Bluetoothの3WAY接続、デュアルモードトリガーなどが特徴のコントローラー。そのほかの特徴は、高精度なJS13 Pro+ TMRジョイスティック、4つの背面ボタンや滑りにくいマットグリップ設計、RGBライトなど。

多機能満載のゲームコントローラー、いまなら1万円未満で買える

ユーザーレビューを見ると、“カジュアル用途からガチ製用途まで普通に扱える製品”といった声が寄せられている。現時点では1万円を切る価格で販売されているので、多機能なゲームコントローラーを探している人は早めにチェックしてみては？