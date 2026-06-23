Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第450回
PS5の本体冷却・コントローラー充電ができる縦置きスタンドを発見！ いまなら4000円切りの価格で買える
2026年06月23日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
PS5 Pro/PS5/PS5 Slim対応 縦置きスタンドをチェック
Amazon.co.jpにて、「PS5 Pro/PS5/PS5 Slim対応 縦置きスタンド 【冷却ファン·多機能収納】」が販売中だ。参考価格は5680円だが、執筆時点では35％オフの3698円で購入できる（6月23日時点）。
本製品は、PS5 Pro/PS5/PS5 Slim向けに設計された縦置きスタンド。縦置きだけでなく、コントローラーの同時充電機能や3段階風速調整の冷却ファン、3つのUSB給電ポートも備える。
縦置き・冷却・充電が可能なPS5用スタンド
ユーザーレビューを見ると、“取り付け簡単／熱対策は、価格の割に効果がある／多機能満載で非常に満足”といった声が寄せられている。本体の収納に加え、本体の冷却とコントローラーおよび周辺機器の充電に対応しているのが魅力。多機能な縦置きスタンドが欲しい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|PS5 Pro/PS5/PS5 Slim対応 縦置きスタンド 【冷却ファン·多機能収納】急速充電 PS5冷却ファン 3段階風速調整 コントローラーデュアル适用 放熱対策 過充電防止 充電指示ランプ付 PS5 周辺 スタンド PS5/PS5 Pro/PS5 Slim ディスク/デジタル版機種対応 (ホワイト)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第451回
トピックスSwitchやPCに対応！ 背面ボタンや3WAY接続など多機能満載のゲームコントローラー、いまなら9980円
-
第449回
トピックスピラーレス筐体で17万円からのTITAN GAMING製ゲーミングPCを発見！ ケース・CPU・メモリー・SSDはカスタム可能
-
第448回
トピックス価格で選ぶならホリパッド！ PC・Xinput対応の有線ゲーミングコントローラーが15％オフの2973円
-
第447回
トピックスプレステ風のボタン配置が魅力！ Switch 2やPCに接続できるゲームコントローラーが30％オフの2799円
-
第446回
トピックス180Hz・1msで3万円切りの27型WQHDゲーミングディスプレーはお得過ぎ！
-
第445回
トピックス高評価の有線フルサイズゲーミングキーボード「G213r」が6％オフ！ パームレスト＆耐水性も
-
第444回
トピックススリープ解除や背面ボタン、連射機能などが揃ったSwitch 2用コントローラーが3980円はお得では？
-
第443回
トピックスFPS・TPSで勝利を掴みたい？ だったら8Kポーリングレートの無線ゲームパッド「GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC」はどう？
-
第442回
トピックスゲーミング初心者向けのスペックが魅力！ RTX 5050搭載のMSI製15.6型ノートPCが21万4800円
-
第441回
トピックスゲームも仕事もこれで良いのでは？ 有線ゲーミングヘッドセット「INZONE H3 MDR-G300」が26％オフの9000円
- この連載の一覧へ