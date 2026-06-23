PS5の本体冷却・コントローラー充電ができる縦置きスタンドを発見！ いまなら4000円切りの価格で買える

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PS5 Pro/PS5/PS5 Slim対応 縦置きスタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、「PS5 Pro/PS5/PS5 Slim対応 縦置きスタンド 【冷却ファン·多機能収納】」が販売中だ。参考価格は5680円だが、執筆時点では35％オフの3698円で購入できる（6月23日時点）。

本製品は、PS5 Pro/PS5/PS5 Slim向けに設計された縦置きスタンド。縦置きだけでなく、コントローラーの同時充電機能や3段階風速調整の冷却ファン、3つのUSB給電ポートも備える。

縦置き・冷却・充電が可能なPS5用スタンド

ユーザーレビューを見ると、“取り付け簡単／熱対策は、価格の割に効果がある／多機能満載で非常に満足”といった声が寄せられている。本体の収納に加え、本体の冷却とコントローラーおよび周辺機器の充電に対応しているのが魅力。多機能な縦置きスタンドが欲しい人におすすめだ。