【Amazonタイムセール】派手じゃないけど、変なクセもない。Core Ultra 7搭載のHPノートが16万円台

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【Amazonタイムセール】HP ノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAD）」をチェック！

HPのノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAD）」がAmazonタイムセール対象。参考価格186,141円のところ、11％オフの164,980円で販売中。

HPの「15-fd」は、Core Ultra 7や16GBメモリだけでなく、IPS液晶や指紋認証も備えた15.6型ノートだ。スペック表を見ていくと、どこかを大きく割り切った印象のない構成となっている。

①Core Ultra 7と16GBメモリの構成

CPUにはIntel Core Ultra 7 155Hを採用。16GB DDR5-5600メモリと512GB PCIe NVMe SSDを搭載する。Copilotキーも備えている。

②15.6型IPS非光沢ディスプレー

15.6型フルHD（1920×1080ドット）のIPS液晶を搭載。非光沢パネルを採用するほか、グラフィックスにはインテル Arc グラフィックスを内蔵する。

③指紋認証とプライバシー機能

指紋認証センサーやプライバシーカメラシャッターを搭載。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMIを備えるほか、Wi-Fi 6やBluetoothにも対応する。認証機能や各種接続機能を利用できる。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 7 155H

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD IPS非光沢液晶