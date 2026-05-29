iPhoneもApple WatchもAirPodsも“置くだけで全員集合”！ Belkinの充電スタンドが便利すぎる

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

iPhoneもApple WatchもAirPodsも

まとめて置くだけ充電です

iPhone、Apple Watch、AirPods。気づけば机の上でケーブルが信じられない領域展開をしている皆さん、いい話があります。BelkinのQi2 25W ワイヤレス充電器 3 in 1なら、Apple製品をまとめてポンと置くだけ。しかもQi2 25W対応で、ワイヤレスなのに充電スピードも頼もしいやつです。

BelkinのQi2 25W ワイヤレス充電器 3 in 1は、iPhone、Apple Watch、AirPodsをまとめて充電できるワイヤレス充電スタンド。Amazonでは16,918円で販売中（5月29日現在）。

使い方はシンプルで、対応するiPhoneをマグネットでピタッと固定し、Apple WatchとAirPodsもそれぞれの場所に置くだけ。帰宅後にまとめてポン、寝る前にポン、朝起きたらまとめて充電完了。

Apple製品を使っている人ほど、この“置くだけで全員集合”感がありがたいはずです。机の上やベッドサイドで、スマホ用、時計用、イヤホン用のケーブルがそれぞれ存在感を主張しているなら、そろそろこのスタンドを使った整理のチャンスかもしれません。

Qi2 25W対応、ワイヤレスなのにしっかり速い

Qi2 25W ワイヤレス充電器 3 in 1の注目ポイントは、Qi2.2 25W認証に対応していること。

対応するiPhoneを最大25Wでワイヤレス充電でき、BelkinはiPhoneを0％から50％まで25分で充電できるとうたっています。ワイヤレス充電というと「便利だけど速度はそこそこ」という印象もありますが、その印象を覆すスピードです。

さらに、ChillBoostアクティブ冷却テクノロジーを搭載しているのも見逃せません。急速充電時に気になりがちな熱を抑える設計で、速さと使いやすさの両立を狙っています。デスク上でiPhoneを立てかけておけば、充電しながら通知確認もしやすく、ちょっとした定位置としても活躍してくれます。

電源アダプターとケーブル同梱

買ってすぐ使える親切仕様

うれしいのは、45W USB-C電源アダプターと1.5mのUSB-C to USB-Cケーブルが同梱されていること。ワイヤレス充電器を買ったあとに「対応アダプターは別途用意してください」となると、テンションが少ししぼみますが、その心配はありません。

カラーはサンドホワイトで、デスクやベッドサイドにもなじみやすい落ち着いた雰囲気。iPhone、Apple Watch、AirPodsの置き場所をまとめて作れるので、毎日の充電忘れ対策にもぴったりでしょう。

ケーブルを探す時間、朝になってApple Watchだけ充電し忘れたことに気づく絶望、AirPodsのバッテリーが切れたときの悲哀。そうした小さなストレスをまとめて減らしたい人に、かなり魅力的な充電スタンドといえます。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。