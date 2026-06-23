Belkin、音量85dB制限の子供向けディズニーヘッドホン発売　『ズートピア2』『プーさん』デザイン

ベルキンは6月22日、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』と『くまのプーさん』をデザインした「SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン（限定モデル ディズニーシリーズ）」を発売すると発表した。購入方法はAmazonと楽天市場からとなる。

この製品は、子どもの聴覚に配慮した音量上限85dBを採用しつつ、最大30時間の連続再生に対応するワイヤレスオンイヤーヘッドホンだ。USB-C急速充電にも対応し、10分の充電で約3時間再生できるため、外出前の短時間充電でも使いやすい設計だ。

装着面では、成長期の頭に合わせて長さや角度を調整できるヘッドバンドと、柔らかなイヤーパッドを備え、長時間でも快適に使えるという。付属のマイク付きケーブルにより有線接続も可能で、タブレット端末やノートPCなど幅広い機器に対応するのも実用的だ。

さらに、『ズートピア2』と『くまのプーさん』それぞれのステッカーセットが付属し、ヘッドホンを自分らしくカスタマイズできる。