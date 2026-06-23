Belkin、音量85dB制限の子供向けディズニーヘッドホン発売 『ズートピア2』『プーさん』デザイン
ベルキンは6月22日、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』と『くまのプーさん』をデザインした「SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン（限定モデル ディズニーシリーズ）」を発売すると発表した。購入方法はAmazonと楽天市場からとなる。
この製品は、子どもの聴覚に配慮した音量上限85dBを採用しつつ、最大30時間の連続再生に対応するワイヤレスオンイヤーヘッドホンだ。USB-C急速充電にも対応し、10分の充電で約3時間再生できるため、外出前の短時間充電でも使いやすい設計だ。
装着面では、成長期の頭に合わせて長さや角度を調整できるヘッドバンドと、柔らかなイヤーパッドを備え、長時間でも快適に使えるという。付属のマイク付きケーブルにより有線接続も可能で、タブレット端末やノートPCなど幅広い機器に対応するのも実用的だ。
さらに、『ズートピア2』と『くまのプーさん』それぞれのステッカーセットが付属し、ヘッドホンを自分らしくカスタマイズできる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります