MacBookの端子不足に終止符！ BelkinのUSB-Cハブ、4K出力も100W給電もいける

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

USB-Cひとつで5ポート追加、薄型PCの弱点をカバー

人気のMacBookを始めとして、現代のノートPCはどんどん薄く、軽く、スマートになっています。が、その代償として端子はどんどん減りがち。USBを挿したい、HDMIで画面に出したい、でもポートが足りない。そこで！ USB-Cハブです。

Belkinの「Belkin Connect USB-C ハブ 5-in-1」は、USB-C接続1つで追加ポート5個を利用できるUSB-Cハブです。Amazonで参考価格4,990円のところ、22%OFFの3,909円で販売中です（6月5日現在）。

このハブがあれば、USB-Cポートを中心に周辺機器をまとめて接続可能。仕事用のノートPC、iPadなどのタブレット、USB-C対応デバイスを使っている人にとって、出先でも自宅でも扱いやすい拡張アイテムになります。PC本体の端子数に振り回されず、必要なものをサッとつなげられますよ。

4K@60Hz対応のHDMI出力で、外部ディスプレー作業も快適

Belkin Connect USB-C ハブ 5-in-1は最大4K@60HzのHDMI出力に対応しています。ノートPCの小さな画面だけで作業していると、ブラウザー、資料、チャット、表計算ソフトが画面内でぎゅうぎゅう詰めになります。

外部ディスプレーにつなげば、作業領域を広げて、資料を見ながら原稿を書く、表を確認しながらチャットする、動画を大画面で楽しむといった使い方がしやすくなります。4K@60Hz対応なので、対応ディスプレーと組み合わせれば表示もなめらか。

最大100W PDと最大10Gbps転送で、仕事道具としても頼れる

Belkin Connect USB-C ハブ 5-in-1は、最大100WのPower Deliveryにも対応しています。ハブ経由で周辺機器をつなぎながら、ホストデバイスへの給電もできるので、作業中にバッテリー残量でヒヤヒヤしにくいのがうれしいところ。外部ディスプレーも周辺機器もつないで、さらに充電もしたいという要望に応えてくれます。

データ転送速度は最大10Gbpsに対応。大きめの写真や動画、仕事用ファイルを扱う場面でも、転送待ちの時間を減らしやすい仕様です。もちろん接続する機器やケーブル、環境によって実際の速度は変わりますが、日常的な作業から少し重めのデータ移動まで見据えられるのは心強いポイントでしょう。

さらにBelkinらしく、過負荷、過電流、過熱、短絡などへの保護機能も備えています。毎日使う周辺機器だからこそ、こういう安全面の配慮は大事。PCまわりを堅実に支えてくれる実用品としての安心感があります。

まとめ：カバンに入れておきたい頼れる相棒

USB-Cハブは、ひとつ持っているだけで作業環境の自由度がかなり変わります。Belkin Connect USB-C ハブ 5-in-1は、4K HDMI出力、最大100W PD、最大10Gbps転送を備えて、幅104×奥行き50×高さ15mmとコンパクト。。薄型ノートPCの端子不足にモヤモヤしている人なら、カバンに入れておきたい頼れる相棒です。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。