充電器にケーブルが生えてる！ BelkinのUSB-C充電器がカバンの中を救う

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

“充電器＋ケーブル”を1個に合体

充電器はある。USB-Cケーブルも、たぶんある。……でも、いざ出先で使おうとするとカバンの底から出てこない。そんな問題に、Belkinがかなり気の利いた答えを出してきました。

Belkinの「UltraCharge GaN充電器67W（巻き取り式ケーブル付き）」は、折りたたみ式プラグ、巻き取り式USB-Cケーブル、USB-Cポートを備えたGaN充電器。Amazonで参考価格6,589円のところ、10%OFFの5,903円で販売中です（6月5日現在）。

UltraCharge GaN充電器67W（巻き取り式ケーブル付き）の最大のポイントは、約1mの伸縮式USB-Cケーブルを内蔵していること。使うときはスッと伸ばして、使い終わったら本体に収納。これだけで、カバンの中でケーブルが絡まる、ポーチの中で行方不明になる、なぜか必要なときだけ見つからない……といった小さなストレスをまとめて処理できます。

充電器とケーブルを別々に持ち歩く必要がないので、出張や旅行、カフェ作業、コワーキングスペースでの作業にもぴったり。ガジェット好きほどケーブルを何本も持ち歩きがちですが、結局いちばん使うのはUSB-C。だったら最初から生やしておけばいいじゃない！ という発想ですね。

最大67W出力でスマホからノートPCまでOK

UltraCharge GaN充電器67W（巻き取り式ケーブル付き）の出力は最大67W。USB-C Power Deliveryに対応しており、スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook AirなどのノートPCの充電にも使いやすいスペックです。スマホ用の小型充電器では少し物足りない、でもノートPC付属の大きなアダプターは持ち歩きたくない。そんな中間地点をいい感じに埋めてくれます。

PD3.2/PPS対応という点も見逃せません。対応機器であれば、効率よく急速充電しやすく、スマートフォンからノートPCまで幅広く使えるのが魅力です。旅行用、出張用、会社置き用、あるいは「もうケーブルを忘れたくない人」用として、かなり現実的な選択肢。

さらにUSB-Cポートは2基を搭載。内蔵ケーブルだけでなく、手持ちのUSB-Cケーブルを組み合わせれば、スマートフォンとタブレット、スマートフォンとイヤホン、あるいは作業用端末と周辺機器といった具合に、複数デバイスの充電にも対応できます。

折りたたみプラグで持ち歩きやすい、Belkinらしい実用派モデル

本体はコンパクト設計で、プラグも折りたたみ式。カバンやガジェットポーチに入れたときに、プラグがほかの小物を引っかく心配を減らせるのも地味にうれしいところ。スペック表だけでは見えにくいですが、使い勝手に直結しますよ。

スペック表だけでは見えにくいといえば、本製品は充電時に抜け落ちや接続切れを防ぎやすい設計になっています。壁コンセントに挿したときの安定性は、使い勝手を地味に左右する部分ですからね。

まとめ：もうケーブル探しでモタつかない

充電器は、派手なガジェットではありません。でも、毎日使うものほど、小さな「快適」が積み重なっていくもの。UltraCharge GaN充電器67W（巻き取り式ケーブル付き）は、最大67W出力、USB-C 2ポート、折りたたみプラグ、そして約1mの内蔵伸縮ケーブルという“わかってる”要素を詰め込んだ1台です。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。