モバイルバッテリー、重いのはもうイヤ！ 約150gでMagSafe対応、スタンドにもなる5000mAhモデル
充電しながらスマホを使いやすい
モバイルバッテリーは便利。でも、毎日持ち歩くとなると話は別です。「バッグに入れると重い」「ケーブルまで持ち歩くのが面倒」「充電中にスマホとバッテリーがバラバラになる」。そんな小さなストレスが積み重なると、せっかく買ったのに持ち歩かなくなってしまうこともあるかも……。
だったら最初から、“持ち運びやすさ”で選びましょう！ BelkinのMagSafe対応ワイヤレスモバイルバッテリーなら、容量5000mAhながら重量は約150g、サイズは約9.3×6.3×1.6cm。スマホと一緒に毎日連れ出しやすいサイズ感にまとまっています。価格はAmazonで3,602円（8月10日現在）。
約150g＆厚さ1.6cm！ 毎日持ち歩くならこの身軽さがいい
モバイルバッテリーは「いざというときのため」に持つものだからこそ、持ち運びが苦にならないことが大切。本製品は重量約150g、厚さ約1.6cm。大容量モデルのような重量感を避けつつ、5000mAhのバッテリーを持ち歩けます。
通勤や通学はもちろん、休日のお出かけ、イベント、旅行など、スマホを長時間使う日はバッテリー残量が気になるもの。そんな日にバッグへサッと追加できるのが、このサイズの大きな魅力でしょう。
モバイルバッテリーは容量が大きければ大きいほどいい、とは限りません。毎日持ち歩くなら、「ちゃんと持って出かけたくなる」ことも立派な性能です。必要十分な5000mAhとコンパクトさの組み合わせは、普段使いとの相性がかなりいいのです。
ケーブルなしで充電！ MagSafe対応だから外出先でラク
そして持ち運びの便利さをさらに高めているのが、MagSafe対応のワイヤレス充電です。対応するiPhoneの背面に取り付ければ、最大7.5Wでワイヤレス充電できます。
これが、外ではとにかく便利。充電するたびにバッグからケーブルを取り出して、スマホとモバイルバッテリーをつないで……という手間を減らせます。スマホに取り付けた状態で一緒に持てるので、移動中にも使いやすいのがうれしいところです。
しかも、強力なマグネットを採用していることも特徴。モバイルバッテリーとスマホを別々に持ち歩くのではなく、“スマホと一体化して充電する”感覚で使えるのは、MagSafe対応モデルならでは。
スタンドにもなる！ 充電中まで使いやすいのがうれしい
さらに、本体にはキックスタンドを搭載しています。単にスマホへ貼り付けて充電するだけではなく、充電しながらスマホを立てて使えるのもポイント。
外出先のカフェで動画を見る、デスクで通知をチェックする、旅行中にスマホを立てて使う。そんな場面でも、別途スマホスタンドを用意する必要がありません。「モバイルバッテリー」と「スタンド」をひとつにまとめられるので、荷物を増やしたくない人にはかなりうれしい仕様です。
さらにパススルー充電にも対応し、PSE認証済み。機内への持ち込みにも対応すると案内されています。旅行や出張へ持っていくモバイルバッテリーとしても使いやすい1台です。
モバイルバッテリーは、スペックだけではなく「毎日ちゃんと持ち歩けるか」も重要。約150gのコンパクトボディーに5000mAhの容量、MagSafe対応ワイヤレス充電、さらにキックスタンドまで搭載。スマホと一緒に気軽に連れ出せるモバイルバッテリーを探しているなら、かなり使いやすいモデルです。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
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