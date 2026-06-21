気付いたら候補から消えない。LenovoのIdeaPad Slim 5が19万円台

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 5（83NC001DJP）」をチェック！

Lenovoの14型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83NC001DJP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格241,780円のところ、17％オフの199,800円で販売中。

ノートPCを探していると、候補は次々と入れ替わる。価格を優先するか、スペックを優先するか。そのたびに比較を繰り返しているのに、なぜか気付いたら候補から消えないモデルもある。今回のIdeaPad Slim 5も、そんな1台だ。

①妥協の少ない大容量構成

Amazon限定モデルとして、32GBメモリと1TB SSDを搭載する点が特徴。メモリやストレージ容量を重視した構成で、Office Home & Business 2024も付属する。Core Ultra 7 255Hを採用している点もポイントだ。

②14型OLEDディスプレー搭載

ディスプレーには14型のOLED（有機EL）パネルを採用。解像度は1920×1200ドットで、16:10のアスペクト比に対応する。DisplayHDR True Black 500対応に加え、最大10.74億色表示をサポートしている点も特徴だ。

③モバイル利用も考慮した本体設計

本体重量は約1.39kg、厚さは約16.9mm。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に対応するほか、FHDカメラとIRカメラ、プライバシーシャッターも搭載する。USB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、microSDカードリーダーも備える。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 255H

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】14型 OLED（1920×1200）

【Office】Office Home & Business 2024、Microsoft 365 Basic付属