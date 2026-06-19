Amazonセール情報大紹介！ 第1591回
雨でもガシガシ歩ける！ メレルのGORE-TEXシューズが街でも旅行でも頼もしすぎる
2026年06月19日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
雨の日の靴選び、これで解決
メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEXが36%OFF！
雨の日の靴選び、毎回ちょっと面倒です。革靴は濡らしたくないし、白スニーカーは水たまりに負けるし、かといって長靴で出かけるほど大げさでもない。そんなときちょうどよさそうなのが、「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」。Amazonにて36%OFFの15,416円で販売されています（6月19日現在）。
見た目は、つるんと上品なスニーカーではなく、メッシュの凹凸やソールの厚みがあるアウトドア顔。そこにGORE-TEXの防水透湿メンブレン、クッション性のあるFloatMax Foam、歩行を支えるラバーアウトソールを合わせています。
靴紐を結び手間のないエラスティックレースキーパー、天然由来成分でニオイを抑制するCleansport NXT 防臭加工など、気楽に履き回せる工夫もたくさん。雨に濡れにくくて、歩きやすくて、ちょっとゴツくてカッコいい靴です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEXの特徴
雨の日に強いGORE-TEX仕様
靴内部にGORE-TEX防水透湿メンブレンを採用しています。水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすいので、突然の雨や濡れた路面でも安心感があります。
歩きやすさを支えるFloatMax Foam
ミッドソールにはFloatMax Foamを採用しています。クッション性と反発弾性を備えたフォームで、駅までの移動、休日の散歩、フェス会場のうろうろ歩きまで受け止めてくれます。
街でも浮きにくいアウトドア顔
撥水ラギッドメッシュアッパーや厚めのソールで、しっかりアウトドアの雰囲気があります。ただ、登山靴ほど大げさではなく、普段のパンツにも合わせやすいバランスです。
まとめ：雨の日に履ける“ちゃんとカッコいい靴”
参考価格：24,200円
現在の価格：15,416円［36%OFF］
「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」は、天気予報を見て靴を選ぶのが面倒な人におすすめ。朝は晴れていたのに夕方にざっと降る、駅までの道に水たまりができる、旅行中に急に天気が崩れる。そういう小さな面倒を、足元でかなり減らしてくれます。
アウトドア靴なのに「本気で山に行きます！」というデザインでもありません。デニム、カーゴパンツ、黒いパンツあたりに合わせると、街でもちゃんと収まります。白スニーカーでは不安、革靴ではしんどい、長靴はさすがに大げさ。そんな日にぴったりの一足です。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1920回
トピックス16型で2kg切り。RTX 5050搭載のASUSゲーミングノートPCが17万円台
-
第1919回
トピックス高性能仕事用ノートPC発見！ 32GBメモリと1TB SSDを搭載。Office付きDellの16型ノートが22万円台に
-
第1918回
トピックスOffice 2年分付きで11万円台。Ryzen 7と16GBメモリ搭載のASUSノートが17％オフ
-
第1917回
トピックスコスパ重視なら16GBメモリ搭載で8万円台のASUSノートPC「Vivobook Go 14」がおすすめ
-
第1916回
トピックスシャーペンに3,000円？ 異次元の支持を集める「オレンズネロ」が33％オフ
-
第1915回
トピックス持ち歩ける1.46kgのRTX 5050搭載ノート。14型ゲーミング「TUF Gaming A14」が25万円台
-
第1914回
トピックス形状記憶でサッとたためる。BALLOTの自動開閉折りたたみ傘が2,480円
-
第1913回
トピックス16型・16GB搭載ノートが12万円台。Office2年分付きDellモデルがタイムセール
- この連載の一覧へ