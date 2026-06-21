Amazonセール情報大紹介！ 第1927回
RTX 5070＋32GBメモリ搭載機が26万円台？ MSI「Katana 15 HX」が13％オフ
2026年06月21日 20時40分更新
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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Katana 15 HX（Katana-15-HX-B14WGK-1063JP）」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Katana 15 HX（Katana-15-HX-B14WGK-1063JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格309,800円のところ、13％オフの269,800円で販売中。
RTX 5070搭載ノートはGPU性能に注目が集まりやすいが、実際にはメモリやストレージの容量も重要になってくる。その点、今回のKatana 15 HXは32GBメモリと1TB SSDを標準搭載。こうした構成を備えながら26万円台に収まっている点も注目だ。
①RTX 5070と32GBメモリ搭載
GeForce RTX 5070 Laptop GPUとCore i7-14650HXを搭載したゲーミングノート。32GB DDR5メモリと1TB NVMe SSDも備えており、メモリは空きスロットを1基搭載。最大96GBまで対応する構成となっている。
②WQHD・165Hz対応ディスプレー
15.6型のWQHD（2560×1440）ノングレア液晶を搭載。リフレッシュレートは165Hzに対応し、メーカーも高画質・高フレームレートでのゲームプレイを訴求している。
③Cooler Boost 5と豊富なインターフェース
MSI独自の冷却システム「Cooler Boost 5」を搭載。USB Type-C（映像出力・USB PD対応）×1、USB Type-A×3、HDMIを備えるほか、Wi-Fi 6Eや有線LANに対応。RGBバックライト付きキーボードも採用する。
製品スペック
【CPU】Core i7-14650HX
【メモリ】32GB DDR5（最大96GB）
【ストレージ】1TB NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型 WQHD（2560×1440）、165Hz、ノングレア液晶
【GPU】GeForce RTX 5070 Laptop GPU
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