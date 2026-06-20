16型ゲーミングノートなのに約1.95kg。RTX 5050搭載モデルが2万円引き！

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【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」がAmazonタイムセール対象。参考価格199,800円のところ、10％オフの179,800円で販売中。

ゲーミングノートは性能を重視すると重くなりがちだ。大画面モデルになるとなおさらで、自宅では快適でも持ち運びはためらってしまう。そんな中で注目したいのが、RTX 5050を搭載しながら約1.95kgに収めたASUSの「Gaming V16」だ。

①軽さを意識した16型ゲーミングノート

Gaming V16は16型ディスプレーとRTX 5050を搭載しながら、重量は約1.95kg。厚さも約18～22mmに抑えられている。MIL-STD 810H準拠テストをクリアしている点も特徴だ。

②RTX 5050搭載でゲームも制作も快適

GeForce RTX 5050 Laptop GPUとCore 5 210Hを搭載。メモリは16GB DDR5、ストレージは512GB PCIe 4.0 SSDを備える。ゲームを快適に楽しみたい人は注目したい構成だ。冷却機構にはデュアルファンとヒートパイプを採用する。

③144Hz対応の16型ディスプレー

16型の1920×1200ドット液晶を搭載。一般的なフルHDより縦方向の表示領域が広く、ゲームだけでなく作業用途でも使いやすい。リフレッシュレートは144Hzに対応し、動きの速いゲームでも滑らかな映像表示が期待できる。207万画素Webカメラやプライバシーシャッターも備える。

製品スペック

【CPU】Core 5 210H

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 NVMe）

【ディスプレー】16型（1920×1200）、144Hz、ノングレア

【GPU】GeForce RTX 5050 Laptop GPU（8GB GDDR7）