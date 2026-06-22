Amazonセール情報大紹介！ 第1928回
10万円以下で性能重視ならコレ。Ryzen 7搭載 ASUS「Vivobook 15」が94,800円
2026年06月22日 07時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ-R7165BUW）」をチェック！
ASUSのノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ-R7165BUW）」がAmazonタイムセール対象。参考価格109,800円のところ、14％オフの94,800円で販売中。
10万円以下のノートPCを探していると、CPUやメモリのどこかで妥協が必要になることも多い。そんな中で注目したいのが、Ryzen 7と16GBメモリを備えながら10万円を切るVivobook 15だ。Officeは付属しないものの、性能重視で選びたい人には気になる1台となっている。
①Ryzen 7と16GBメモリの余裕ある性能
Ryzen 7 170と16GB DDR5メモリ、512GB SSDを搭載。急速充電対応のUSB Type-Cに加え、HDMIやUSB Type-Aも備える。Wi-Fi 6にも対応しており、周辺機器やディスプレイとの接続も行いやすい。
②15.6型大画面で快適に作業
15.6型フルHDの狭額ベゼルディスプレイを採用。ブルーライト軽減機能も備えており、長時間の作業にも配慮されている。テンキー付きキーボードを搭載するため、表計算や数字入力の機会が多い用途にも使いやすい。
③安心して使える実用機能
AIノイズキャンセリング機能により音声通話時のノイズを軽減。物理的なプライバシーシャッター付きWebカメラも備える。さらに抗菌処理やASUSあんしん保証にも対応し、日常的な使いやすさや安心感にも配慮されている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 170
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB PCIe 4.0 NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア
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