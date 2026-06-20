結局こういうのでいいんだよ。Ryzen 7・16GB・Office付きのIdeaPad Slim 3が33％オフ

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【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K700HAJP）」をチェック！

LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3（83K700HAJP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格164,780円のところ、33％オフの109,800円で販売中。

ノートPCを選ぶときは、性能を重視すると価格が上がり、価格を重視するとスペックが物足りなくなる。毎日使うものだからこそ、そのバランスは悩ましいところだ。今回のIdeaPad Slim 3は、Ryzen 7や16GBメモリに加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）も利用できる構成だ。

①Ryzen 7と16GBメモリの余裕ある性能

Ryzen 7 7735HSと16GBメモリを搭載。Webブラウザーを多数開きながらの作業や、Officeソフトを使った資料作成、オンライン会議なども快適にこなせる。512GB SSDも備えており、写真や動画、業務データの保存にも余裕がある。

②15.3型WUXGAで作業しやすい大画面

15.3型のWUXGA（1920×1200）液晶を採用。一般的なフルHDより縦方向の表示領域が広い16:10比率のため、Web閲覧や文書作成でも情報量を確保しやすい。IPSパネルや非光沢仕様も備える。

③Officeや長時間駆動で実用性も十分

Microsoft 365 Personal（24カ月版）が利用できるほか、最大17.4時間のバッテリー駆動に対応。重量は約1.59kgで、テンキー付きキーボードも搭載する。USB Type-CやHDMI、SDカードリーダーなども備え、幅広い用途に対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.3型 WUXGA（1920×1200、16:10、IPS、非光沢）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）/ Office Home & Business 2024 オプション付