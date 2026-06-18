「Forza Horizon 6」をLogicoolのハンドルコントローラーで楽しむ優雅な時間、めっちゃいい……

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

本製品は、Logicoolの販売するレーシングゲーム向けハンドルコントローラー。Amazonでは、5万500円で販売されています（6月18日現在）。

対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows／Mac）で、「グランツーリスモ7」「Forza Horizon 6」などのゲームに利用できます。

手に持って扱う普通のコントローラーと違い、まるで実車のようにステアリングとフットペダルを操作してゲーム中の車を走らせるのが特徴。より高い没入感を味わうことができます。

実際に「Forza Horizon 6」でハンコンデビューした人からは「めっちゃいい…」「ゆっくり走るだけで癒される」「峠をドリフトできた瞬間の快感よ」など、ときに優雅に、ときには激しく楽しむ声が寄せられています。

まるでスポーツカーさながら

フィードバック機能により、ハンドルを握る手に振動が伝わってきます。それは普通のコントローラーの振動とは違ったリアルさで、スポーツカーに乗っているかのような没入感を生み出します。

安心の公式ライセンス

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの公式ライセンスをとっているため、十字キーや○×△□ボタンもハンドルに付いています。その気になればいろいろなゲームを遊べる奇抜な使い方もできるかも？

独立したペダル

スロットル、ブレーキ、クラッチの役割を持つフットペダルもセットで付属。足と手の両方を使ってゲーム内の車を動かすのは、忙しくも楽しい体験になるでしょう。

まとめ：実車さながらの没入感を求める人へ

おすすめしたいのは、「リアルさを重視する人」です。ハンドルコントローラーを用いた操作感はクセになる面白さがあります。一度体験すれば、通常のコントローラーでは物足りなくなるかもしれません。

5月に発売して話題となった「Forza Horizon 6」も、本製品に対応。富士山周辺など日本の美しい風景のなか、550台以上の車を走らせることができます。ぜひ、ハンコンと合わせて購入を検討してみては。