ピラーレス筐体で17万円からのTITAN GAMING製ゲーミングPCを発見！ ケース・CPU・メモリー・SSDはカスタム可能

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TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPC「CX200M ブラック」が販売中だ。価格は17万円。

本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。製品ページではPCケースをはじめ、CPU、メモリー容量、SSD容量を選択可能だ。

高コスパのゲーミングデスクトップPC

ユーザーレビューを見ると、“本体が軽いため設置しやすい／コスパがいい／起動中の音も静かなので扱いやすい”といった声が寄せられている。

パーツのカスタマイズのほか、「1台ずつ手作業で組み立て・動作チェック後の出荷・1年保証」といった安心感も付与されている。コスパのよいゲーミングデスクトップPCを購入したい人におすすめだ。