Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第449回
ピラーレス筐体で17万円からのTITAN GAMING製ゲーミングPCを発見！ ケース・CPU・メモリー・SSDはカスタム可能
2026年06月18日 20時00分更新
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TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPC「CX200M ブラック」が販売中だ。価格は17万円。
本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。製品ページではPCケースをはじめ、CPU、メモリー容量、SSD容量を選択可能だ。
高コスパのゲーミングデスクトップPC
ユーザーレビューを見ると、“本体が軽いため設置しやすい／コスパがいい／起動中の音も静かなので扱いやすい”といった声が寄せられている。
パーツのカスタマイズのほか、「1台ずつ手作業で組み立て・動作チェック後の出荷・1年保証」といった安心感も付与されている。コスパのよいゲーミングデスクトップPCを購入したい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|TITAN GAMING ゲーミングPC デスクトップパソコン GeForce RTX 5060 Ryzen 7 5700X メモリ16GB NVMe SSD 512GB Windows 11 Home CX200M ブラック
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