価格で選ぶならホリパッド！ PC・Xinput対応の有線ゲーミングコントローラーが15％オフの2973円

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ホリのPC・Xinput対応ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリのPC・Xinput対応ゲームコントローラー「EDGE301」が販売中だ。参考価格は3480円だが、執筆時点では15％オフの2973円で購入できる（6月18日時点）。

本製品は、PC・Xinputに対応するゲーミングコントローラー。斜め方向の誤入力が少ない十字型方向キー、連射・連射ホールド機能、振動機能などが特徴となっている。

コスパで選ぶならホリパッド

ユーザーレビューを見ると、“コスパ最強／使いやすいし耐久性も良い／ホリの経験豊富さがにじみ出ている”といった声が寄せられている。PCゲーム用のコントローラーを手頃な価格で購入したい人におすすめだ。