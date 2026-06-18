Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第448回
価格で選ぶならホリパッド！ PC・Xinput対応の有線ゲーミングコントローラーが15％オフの2973円
2026年06月18日 19時30分更新
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ホリのPC・Xinput対応ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、ホリのPC・Xinput対応ゲームコントローラー「EDGE301」が販売中だ。参考価格は3480円だが、執筆時点では15％オフの2973円で購入できる（6月18日時点）。
本製品は、PC・Xinputに対応するゲーミングコントローラー。斜め方向の誤入力が少ない十字型方向キー、連射・連射ホールド機能、振動機能などが特徴となっている。
コスパで選ぶならホリパッド
ユーザーレビューを見ると、“コスパ最強／使いやすいし耐久性も良い／ホリの経験豊富さがにじみ出ている”といった声が寄せられている。PCゲーム用のコントローラーを手頃な価格で購入したい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【ホリ】EDGE301 ゲーミングパッド【PC用・Xinput対応】
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