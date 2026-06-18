高評価の有線フルサイズゲーミングキーボード「G213r」が6％オフ！ パームレスト＆耐水性も

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Logicool Gの有線ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gの有線ゲーミングキーボード「G213r」が販売中だ。参考価格は6930円だが、執筆時点では6％オフの6545円で購入できる（6月18日時点）。

本製品は、パームレスト付きのフルサイズゲーミングキーボード。メカニカルキーボードレベルの押し心地が特徴のロジクールG Mech-Domeキーに加え、耐水性を実現させたボディ、専用のメディアコントロールなどが特徴となっている。

フルサイズ・有線ゲーミングキーボードの最適解

ユーザーレビューを見ると、“丸4年使っているが、今までのキーボードで一番いい／打鍵感が良く、押しやすい／有線のゲーミングキーボードならこれ”といった声が寄せられている。フルサイズの有線ゲーミングキーボードを使いたい人におすすめだ。