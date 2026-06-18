Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第445回
高評価の有線フルサイズゲーミングキーボード「G213r」が6％オフ！ パームレスト＆耐水性も
2026年06月18日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Logicool Gの有線ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gの有線ゲーミングキーボード「G213r」が販売中だ。参考価格は6930円だが、執筆時点では6％オフの6545円で購入できる（6月18日時点）。
本製品は、パームレスト付きのフルサイズゲーミングキーボード。メカニカルキーボードレベルの押し心地が特徴のロジクールG Mech-Domeキーに加え、耐水性を実現させたボディ、専用のメディアコントロールなどが特徴となっている。
フルサイズ・有線ゲーミングキーボードの最適解
ユーザーレビューを見ると、“丸4年使っているが、今までのキーボードで一番いい／打鍵感が良く、押しやすい／有線のゲーミングキーボードならこれ”といった声が寄せられている。フルサイズの有線ゲーミングキーボードを使いたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Logicool G ロジクール G ゲーミングキーボード 有線 G213r パームレスト 日本語配列 独自のMech-domeスイッチ キーボード 静音 LIGHTSYNC RGB 国内正規品 【 ファイナルファンタジーXIV 推奨周辺機器 】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第444回
トピックススリープ解除や背面ボタン、連射機能などが揃ったSwitch 2用コントローラーが3980円はお得では？
-
第443回
トピックスFPS・TPSで勝利を掴みたい？ だったら8Kポーリングレートの無線ゲームパッド「GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC」はどう？
-
第442回
トピックスゲーミング初心者向けのスペックが魅力！ RTX 5050搭載のMSI製15.6型ノートPCが21万4800円
-
第441回
トピックスゲームも仕事もこれで良いのでは？ 有線ゲーミングヘッドセット「INZONE H3 MDR-G300」が26％オフの9000円
-
第440回
トピックスVRデビューに打ってつけの一台！ 「Meta Quest 3（512GB）」が6％オフの9万4000円！
-
第439回
トピックスディスプレー選びに迷ったらコレ！ 210Hz駆動のASUS製27型QHDゲーミングディスプレー
-
第438回
トピックス4K/120Hzの27型ゲーミングディスプレーが3万円台ってマジか！ JAPANNEXT、攻めすぎでは
-
第437回
トピックス2000円未満で必要十分！ MSI製有線ゲーミングマウスが1980円で販売中
-
第436回
トピックスデスクが一気に映える！ タイプライター風ワイヤレスゲーミングキーボードが8999円
-
第435回
トピックス「音がショボい」を安く解決！ PC・ゲーム機対応の14Wスピーカーが2000円切り
- この連載の一覧へ