Amazonセール情報大紹介！ 第1923回
9万円以下で16GBメモリ搭載。Amazon限定のASUS「Vivobook Go 15」
2026年06月20日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook Go 15 E1504FA」をチェック！
ASUSのノートPC「Vivobook Go 15」がAmazonタイムセール対象。参考価格99,800円のところ、10％オフの89,800円で販売中。
予算10万円以下でノートPCを探すと、メモリ8GBのモデルも少なくない。普段使いには十分でも、複数のアプリを開いて作業する機会が多いと少し心細い。そんな中で目を引くのが、Amazon限定で16GBメモリを搭載したASUSの「Vivobook Go 15」だ。
①Amazon限定の16GBメモリ
標準モデルは8GB構成だが、本モデルは16GBへ強化されている。512GB SSDも備えており、ブラウザーで多くのタブを開いたり、複数のアプリを同時に使ったりする場面でも余裕を持ちやすい構成だ。
②15.6型フルHDの大画面
15.6型のフルHDノングレア液晶を搭載。文書作成や表計算、動画視聴などでも画面の広さを活かしやすい。狭額ベゼル設計を採用しており、大画面モデルながらすっきりした印象に仕上げられている。
③毎日使いやすい実用性
重量は約1.63kgで、15.6型モデルとしては持ち運びも視野に入るサイズ。バッテリー駆動時間は約14.7時間（アイドル時）で、プライバシーシャッター付きWebカメラも搭載する。自宅でも外出先でも使いやすい1台だ。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）
【Amazon限定】標準モデル8GB→16GBメモリ強化モデル
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