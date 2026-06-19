ブラウン最高峰シリーズ9に手が届く！ 洗浄機付き高性能電動シェーバーが今45％オフ

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【Amazonタイムセール】ブラウン 電動シェーバー「シリーズ9 SPORT 9360cc」をチェック！

ブラウンの電動シェーバー「シリーズ9 SPORT 9360cc」がAmazonタイムセール対象。参考価格56,870円のところ、45％オフの31,370円で販売中。

電動シェーバーは毎日使うものだからこそ、買い替えるなら上位モデルも気になる。ただ、ブラウンのシリーズ9クラスになると価格のハードルは高い。深剃り性能を重視しつつも、これまで手が出なかったという人もいるだろう。今回のタイムセールは、そんなシリーズ9を検討するきっかけになりそうだ。

①アゴ下まで密着する深剃り性能

ブラウン独自のアゴ下PRO密着ヘッドを採用。計算されたコンパクトヘッドが顔の凹凸にフィットし、剃りにくいアゴ下にも密着する。さらに4+1カットシステムやディープキャッチ網刃を備え、深剃りを重視するシリーズ9らしい構成だ。

②深剃りと肌へのやさしさを両立

深剃り性能だけでなく、肌への負担軽減にも配慮。音波振動テクノロジーによる毎分10,000回の振動で摩擦を軽減するほか、人工知能テクノロジーがヒゲの濃さに応じてパワーを自動調整する。くせヒゲや寝たヒゲを捉えるための機構も備える。

③洗浄から充電までまとめて対応

付属の6in1アルコール洗浄システムは、刃の洗浄と充電を1台でこなせるのが特徴。100％防水設計のためお風呂剃りにも対応する。毎日使うシェーバーだからこそ、手入れの手間を抑えられる点も魅力だ。