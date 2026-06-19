16型で2kg切り。RTX 5050搭載のASUSゲーミングノートPCが17万円台

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【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」をチェック！

ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」がAmazonタイムセール対象。参考価格199,800円のところ、10％オフの179,800円で販売中。

ゲーミングノートは性能を重視すると重くなりがちだ。16型ディスプレーを備えながら約1.95kgに収めたASUSの「Gaming V16」。据え置きだけでなく、持ち運びも考えているなら気になるモデルだ。

①16型で約1.95kgの軽量設計

16型ディスプレーを備えながら重量は約1.95kg。ゲーミングノートとしては比較的持ち運びやすく、自宅での利用だけでなく学校やオフィスへ持ち出しやすい。バッテリー駆動時間は約16.4時間とされている。

②RTX 5050と144Hz対応液晶を搭載

GeForce RTX 5050 Laptop GPUとCore 5 210Hを搭載。16型ディスプレーはリフレッシュレート最大144Hzに対応しており、ゲームプレイ時のなめらかな表示が期待できる。メモリは16GB、ストレージは512GB SSDを備える。

③WUXGAの16型ディスプレー

ディスプレーは1920×1200ドットの16型液晶を採用。一般的なフルHDより縦方向の表示領域が広く、ゲームだけでなく普段使いや作業用途にも活用しやすい。207万画素Webカメラやイルミネートキーボードも備える。

製品スペック

【CPU】Core 5 210H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】16型（1920×1200ドット、144Hz）

【GPU】GeForce RTX 5050 Laptop GPU

【重量】約1.95kg

【バッテリー駆動時間】約16.4時間