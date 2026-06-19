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Amazonセール情報大紹介！ 第1919回

高性能仕事用ノートPC発見！ 32GBメモリと1TB SSDを搭載。Office付きDellの16型ノートが22万円台に

2026年06月19日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3MA）」をチェック！

　Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3MA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格243,980円のところ、6％オフの228,980円で販売中。

　20万円を超えるノートPCとなると、CPUやメモリだけでは選びにくい。Officeソフトの有無や故障時のサポート内容も含めて比較したくなる価格帯だ。今回のDell 16は、32GBメモリと1TB SSDに加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）や翌営業日対応オンサイト修理サービスも備えたモデルとなっている。

アマゾンでDell 16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3MA）」を入手

①32GBメモリと1TB SSDを搭載

　32GBメモリと1TB SSDを搭載。CPUにはCore 7 150Uを採用するほか、メモリはDDR5-5200に対応する。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3も備え、日常用途からビジネス用途まで幅広く活用できる構成だ。

②16型大画面で作業しやすい

　16:10比率の16型FHD+ディスプレーを搭載。解像度は1920×1200で、非光沢・広視野角・300nitのパネルを採用する。テンキー付きバックライトキーボードや指紋認証リーダーも備え、日常的な作業を快適にこなせる。

③Officeと出張修理が付属

　Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属するほか、翌営業日対応オンサイト修理サービスを利用可能。HDD返却不要サービスにも対応している。

製品スペック

【CPU】Core 7 150U

【メモリ】32GB（DDR5-5200）

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】16型 FHD+（1920×1200、16:10、非光沢）

【その他】Microsoft 365 Personal（24カ月版）、翌営業日対応オンサイト修理サービス、HDD返却不要サービス

アマゾンでDell 16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3MA）」を入手
 

・商品名：16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3MA）」
・メーカー名：Dell

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