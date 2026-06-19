Amazonセール情報大紹介！ 第1918回
Office 2年分付きで11万円台。Ryzen 7と16GBメモリ搭載のASUSノートが17％オフ
2026年06月19日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ASUS ノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（M1502NAQ-R7165BUWS）」をチェック！
ASUSのノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（M1502NAQ-R7165BUWS）」がAmazonタイムセール対象。参考価格139,800円のところ、17％オフの115,800円で販売中。
ノートPCは本体価格だけで選びがちだ。しかし実際には、Officeソフトの有無によって購入後の使い勝手は大きく変わる。後から用意するか、最初から含まれているモデルを選ぶかも重要なポイントだ。今回のVivobook 15は、Microsoft 365 Personal（24カ月版）に加え、Ryzen 7や16GBメモリを備えたモデルとなっている。
①Office 24カ月版を搭載
ノートPCは本体性能だけでなく、購入後に必要になるソフトウェアも見ておきたい。本モデルはMicrosoft 365 Personal（24カ月版）を搭載しているのが特徴。Amazon.co.jp限定のクワイエットブルーカラーを採用している点にも注目したい。
②Ryzen 7と16GBメモリを搭載
AMD Ryzen 7 170プロセッサーに加え、16GB DDR5-4800メモリと512GB PCIe 4.0 SSDを搭載。CPUは8コア／16スレッド構成を採用しており、ストレージにはNVMe接続SSDを備える。
③15.6型フルHD液晶を採用
15.6型フルHD（1920×1080ドット）のノングレア液晶を搭載。テンキー付きキーボードに加え、プライバシーシャッター付きWebカメラやAIノイズキャンセリング機能も備える。USB Type-CやHDMIも搭載しており、周辺機器との接続にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 170（8コア／16スレッド）
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB PCIe 4.0 NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080ドット）ノングレア
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
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