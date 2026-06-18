Amazonセール情報大紹介！ 第1914回
形状記憶でサッとたためる。BALLOTの自動開閉折りたたみ傘が2,480円
2026年06月18日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】BALLOT 折りたたみ傘をチェック！
BALLOTの折りたたみ傘がAmazonタイムセール対象。参考価格2,980円のところ、17％オフの2,480円で販売中。
折りたたみ傘は便利だが、使った後にきれいにたたむのが意外と面倒だったりする。急いでいる時ほど生地がまとまらず、バッグへしまうまでに手間取ることもある。そんな日常の小さなストレスに着目したのが、形状記憶加工を採用した折りたたみ傘だ。
①形状記憶でサッとたためる
この傘の最大の特徴が、ヒートメモリー（形状記憶）加工を施した生地だ。使用後も折り目が自然に戻るため、傘をたたむのが簡単。急いでいる時でもサッとたためるほか、収納ケースにもスムーズに収めやすい点が特徴だ。
②ワンタッチで開閉できる
ボタンひとつで開閉できる自動開閉機能を搭載。さらに逆戻り防止機能も備えており、収納時にシャフトが不意に戻るのを防げる。日常使いでの扱いやすさにも配慮した設計だ。
③約210gの軽量設計
約210gの軽量設計を採用。フレームにはグラスファイバー素材を使用しており、持ち運びやすさにも配慮。バッグへ入れて携帯しやすく、通勤や通学、外出時の雨対策用として常備しておきやすい1本だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1913回
トピックス16型・16GB搭載ノートが12万円台。Office2年分付きDellモデルがタイムセール
-
第1912回
トピックス令和でも売れている。缶ゴミを減らすためだけの専用機「つぶすくん」
-
第1911回
トピックス普段使いにちょうど良いDellの定番15.6型が10万円切り。16GBメモリ搭載で出張修理付きモデルが31％オフ
-
第1910回
トピックス昼過ぎのヒゲ対策に。持ち歩けるラムダッシュ「パームイン LITE」が1.8万円台
-
第1909回
トピックス13.4型の着脱式PCなのに64GBメモリ。Ryzen AI MAX+ 395搭載ROG Flow Z13が45万円台
-
第1908回
トピックス持ち歩ける高性能17インチ。最大24時間駆動のLG gram Pro 17が13％オフ
-
第1907回
トピックス16インチ＆16GBメモリ搭載ノートPCが11万円台。Dellのビジネス対応モデルが14％オフ
- この連載の一覧へ