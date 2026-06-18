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Amazonセール情報大紹介！ 第1914回

形状記憶でサッとたためる。BALLOTの自動開閉折りたたみ傘が2,480円

2026年06月18日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】BALLOT 折りたたみ傘をチェック！

　BALLOTの折りたたみ傘がAmazonタイムセール対象。参考価格2,980円のところ、17％オフの2,480円で販売中。

　折りたたみ傘は便利だが、使った後にきれいにたたむのが意外と面倒だったりする。急いでいる時ほど生地がまとまらず、バッグへしまうまでに手間取ることもある。そんな日常の小さなストレスに着目したのが、形状記憶加工を採用した折りたたみ傘だ。

アマゾンでBALLOT 折りたたみ傘を入手

①形状記憶でサッとたためる

　この傘の最大の特徴が、ヒートメモリー（形状記憶）加工を施した生地だ。使用後も折り目が自然に戻るため、傘をたたむのが簡単。急いでいる時でもサッとたためるほか、収納ケースにもスムーズに収めやすい点が特徴だ。

②ワンタッチで開閉できる

　ボタンひとつで開閉できる自動開閉機能を搭載。さらに逆戻り防止機能も備えており、収納時にシャフトが不意に戻るのを防げる。日常使いでの扱いやすさにも配慮した設計だ。

③約210gの軽量設計

　約210gの軽量設計を採用。フレームにはグラスファイバー素材を使用しており、持ち運びやすさにも配慮。バッグへ入れて携帯しやすく、通勤や通学、外出時の雨対策用として常備しておきやすい1本だ。

アマゾンでBALLOT 折りたたみ傘を入手
 

・商品名：折りたたみ傘
・メーカー名：BALLOT

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