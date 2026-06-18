いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第183回
10万円でここまで揃う。Ryzen 5・16GBメモリ搭載のTHIRDWAVEデスクトップPC
2026年06月18日 13時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
10万円で買える快適デスクトップPC
ドスパラのデスクトップPC「THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B」が99,980円で販売中。Ryzen 5 5500GTや16GBメモリ、500GB NVMe SSDを搭載しており、ネット閲覧やOffice作業、動画視聴を快適にこなせる1台だ。
また、Windows 11 Homeを搭載し、翌日出荷にも対応する。
ドスパラ「THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B」のスペックをチェック
99,980円
【CPU】Ryzen 5 5500GT
【メモリ】16GB
【ストレージ】500GB NVMe SSD
【グラフィックス】Radeon Graphics
【OS】Windows 11 Home
CPUには6コア12スレッドのRyzen 5 5500GTを搭載。メモリは16GB、ストレージは500GB NVMe SSDを採用しており、ブラウザーやOfficeソフトを利用する日常用途を快適にこなせる構成となっている。
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