10万円でここまで揃う。Ryzen 5・16GBメモリ搭載のTHIRDWAVEデスクトップPC

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10万円で買える快適デスクトップPC

ドスパラのデスクトップPC「THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B」が99,980円で販売中。Ryzen 5 5500GTや16GBメモリ、500GB NVMe SSDを搭載しており、ネット閲覧やOffice作業、動画視聴を快適にこなせる1台だ。

また、Windows 11 Homeを搭載し、翌日出荷にも対応する。

ドスパラ「THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B」のスペックをチェック

THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B

99,980円

【CPU】Ryzen 5 5500GT

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB NVMe SSD

【グラフィックス】Radeon Graphics

【OS】Windows 11 Home

CPUには6コア12スレッドのRyzen 5 5500GTを搭載。メモリは16GB、ストレージは500GB NVMe SSDを採用しており、ブラウザーやOfficeソフトを利用する日常用途を快適にこなせる構成となっている。