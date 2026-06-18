Amazonセール情報大紹介！ 第1916回
シャーペンに3,000円？ 異次元の支持を集める「オレンズネロ」が33％オフ
2026年06月18日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ぺんてる シャープペンシル「オレンズネロ 0.3mm PP3003-A」をチェック！
ぺんてるのシャープペンシル「オレンズネロ 0.3mm PP3003-A」がAmazonタイムセール対象。参考価格3,000円のところ、33％オフの2,011円で販売中。
シャープペンに3,000円前後と聞くと高く感じるかもしれない。それでもレビュー数は1万件を超え、長年にわたって支持を集めているのが、ぺんてるの「オレンズネロ」だ。最初に1回ノックするだけで書き続けられる自動芯出し機構を備えるなど、一般的なシャープペンとはひと味違う特徴を持つ。
①最初の1ノックで書き続けられる自動芯出し機構
オレンズネロは、最初に1回ノックするだけで芯がなくなるまで書き続けられる自動芯出し機構を搭載。ペン先が紙面から離れるたびに自動で芯が出る仕組みで、筆記中に何度もノックする手間を減らせる。オレンズネロを代表する機能のひとつだ。
②極細芯を守る「オレンズシステム」
芯をパイプで保護しながら筆記する「オレンズシステム」も特徴。芯の減りに合わせて先端パイプがスライドする仕組みを採用し、芯を守りながら書き進められる。0.3mmの極細芯モデルならではの特徴にも注目したい。
③マットブラックの12角形軸と低重心設計
ボディにはマットブラックのカラーリングを採用。12角形軸や低重心バランス設計を採用するほか、先金とノック部分には真鍮を使用する。機能だけでなく、上位モデルらしいデザインにもこだわった1本だ。
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