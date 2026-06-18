Amazonセール情報大紹介！ 第1915回
持ち歩ける1.46kgのRTX 5050搭載ノート。14型ゲーミング「TUF Gaming A14」が25万円台
2026年06月18日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ASUS 14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」をチェック！
ASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14（FA401UH-R7R505016G）」がAmazonタイムセール対象。参考価格308,909円のところ、18％オフの254,218円で販売中。
高性能なGPUを搭載したノートPCは魅力的だが、毎日持ち歩くには重量も気になる。性能だけでなく携帯性も妥協したくないなら、14型クラスは有力な選択肢になる。ASUSの「TUF Gaming A14」は、約1.46kgの軽量ボディにGeForce RTX 5050 Laptop GPUを組み合わせたモデルだ。
①約1.46kgの軽量ボディ
ゲーミングノートは高性能な反面、重量が増えやすい。TUF Gaming A14は約1.46kgの軽量ボディを採用。最薄部約16.9mmのスリム設計に加え、USB Type-C給電にも対応する。動画再生時約11.6時間、アイドル時約18.1時間のバッテリー駆動時間も特徴。
②RTX 5050搭載でゲームも楽しめる
GeForce RTX 5050 Laptop GPUとRyzen 7 260を搭載。メモリは16GB LPDDR5X-7500、ストレージは512GB SSDを備える。GPUは最大105Wに対応しており、ゲーム用途を意識した構成。「Armoury Crate」による冷却モード切り替えにも対応する。
③165Hz対応の高精細ディスプレー
ディスプレーは14型で、解像度は2560×1600ドット。165Hzの高リフレッシュレートに対応し、ノングレア仕様を採用する。色域はsRGB約100％をカバー。さらに207万画素のIRカメラを備え、顔認証にも対応している。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 260
【メモリ】16GB LPDDR5X-7500
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14型（2560×1600ドット、165Hz、ノングレア、sRGB約100％）
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