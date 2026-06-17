アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第207回
サッカー日本代表を応援するならこれしかない！ 日本代表デザイン缶「グリーンズフリー」24本がセール価格
2026年06月17日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「GREEN'S FREE（グリーンズフリー） 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
キリンビールのノンアルコールテイスト飲料「GREEN'S FREE（グリーンズフリー） 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格3,810円のところ37％オフの2,398円で販売されており、1本あたり約100円という価格設定です。
「GREEN'S FREE」の特徴
Amazon商品ページより
キリンビールの「グリーンズフリー」は、3種類のホップを使用したノンアルコールビールテイスト飲料です。爽やかな味わいが特徴とされており、アルコール度数は0.00％です。
今回のセットは350ml缶24本入りで、サッカー日本代表選手3人をあしらった限定デザイン缶を採用しています。
また、サッカー日本代表のグッズが当たる抽選にも応募できます。なお、中身は通常の「キリン グリーンズフリー」と同じです。
まとめ：サッカー観戦のお供に！
現在開催中のAmazonタイムセールで、「GREEN'S FREE（グリーンズフリー） 350ml×24本」が手に取りやすい価格になっています。
限定感のあるパッケージが1本あたり約100円とまとめ買いしやすい水準なので、この機会に購入してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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