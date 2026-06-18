16型・16GB搭載ノートが12万円台。Office2年分付きDellモデルがタイムセール

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【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND66-FWM3BA）」をチェック！

Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND66-FWM3BA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格154,980円のところ、16％オフの129,980円で販売中。

ノートPC選びでは基本性能だけに目が向きがちだ。しかし実際には、画面サイズや付属ソフトによって使い勝手は大きく変わる。今回のモデルは、16型ディスプレーに加え、Microsoft 365 Personal（24カ月）も利用できる点が特徴だ。

①16:10の16型大画面ディスプレー

16型ディスプレーを搭載。解像度は1920×1200ドットで、一般的な16:9液晶より縦方向の表示領域が広い16:10比率を採用する。非光沢パネルや300nitの明るさ、Dell ComfortViewにも対応し、有害なブルーライトを低減する。

②Core 5と16GBメモリで日常用途を快適に

Core 5 120Uに加え、16GB DDR5メモリと512GB PCIe NVMe SSDを搭載。文書作成や表計算、Webブラウジングなどを快適にこなしやすい構成だ。テンキー付きバックライトキーボードやCopilotキーも備える。

③Microsoft 365 Personalとサポートを用意

Microsoft 365 Personal（24カ月）が付属し、WordやExcel、PowerPointなどを利用できる。さらに翌営業日対応のオンサイト修理サービスやHDD返却不要サービスも用意されている。

製品スペック

【CPU】Core 5 120U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB

【ディスプレー】16型（1920×1200、16:10、非光沢、300nit、ComfortView）

【その他】Microsoft 365 Personal（24カ月）、翌営業日対応オンサイト修理サービス、HDD返却不要サービス