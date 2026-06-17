推しデザインパネルとシステムボイスを選べる「ぶいすぽっ！×GALLERIA」コラボPCが26種類

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推しデザインパネルやシステムボイスを用意

ドスパラでは現在、「ぶいすぽっ！コラボモデル」を販売中。メンバーごとの描き下ろしイラストを採用した推しデザインパネルや、オリジナルシステムボイスを選択できるコラボゲーミングPCだ。

オリジナル壁紙やキャラクターステッカー、A4クリアポスターなどの特典も付属。デスクトップモデルでは、ぶいすぽっ！ロゴ入り水冷ヘッドも用意している。

全26種の推しデザインから選択可能

推しデザインパネルは全26種をラインアップ。デスクトップモデルでは、選択したパネルに合わせた壁紙も同梱される。

また、ラインアップはRTX 5060搭載モデルからRTX 5080搭載モデルまで展開。デスクトップPCに加え、ノートPCも用意しており、用途や予算に応じて選択できる。

PCの性能だけでなく、デザインや特典にもこだわりたい人はチェックしてみてはいかがだろうか。