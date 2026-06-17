いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第182回
推しデザインパネルとシステムボイスを選べる「ぶいすぽっ！×GALLERIA」コラボPCが26種類
2026年06月17日 18時00分更新
※価格・構成等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
推しデザインパネルやシステムボイスを用意
ドスパラでは現在、「ぶいすぽっ！コラボモデル」を販売中。メンバーごとの描き下ろしイラストを採用した推しデザインパネルや、オリジナルシステムボイスを選択できるコラボゲーミングPCだ。
オリジナル壁紙やキャラクターステッカー、A4クリアポスターなどの特典も付属。デスクトップモデルでは、ぶいすぽっ！ロゴ入り水冷ヘッドも用意している。
全26種の推しデザインから選択可能
推しデザインパネルは全26種をラインアップ。デスクトップモデルでは、選択したパネルに合わせた壁紙も同梱される。
また、ラインアップはRTX 5060搭載モデルからRTX 5080搭載モデルまで展開。デスクトップPCに加え、ノートPCも用意しており、用途や予算に応じて選択できる。
PCの性能だけでなく、デザインや特典にもこだわりたい人はチェックしてみてはいかがだろうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第181回
トピックスVAIOのモバイルノートがお得。Core 5／Core 7搭載モデルが最大1万5000円オフ
-
第180回
トピックスCore Ultra 7搭載ノートが約10万円。1700件超が対象のドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」
-
第179回
トピックス32GBメモリ化も750W GOLD電源化も777円。ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
-
第178回
トピックス120Hzゲーミングモニター付き。液晶簡易水冷を搭載したRTX 5070ゲーミングPC
-
第176回
トピックス16GB→32GBメモリ倍増で777円。RTX 5060 Ti搭載ガレリアも対象のドスパラセール
-
第176回
トピックスワンランク上のゲーミングPCを狙うなら今。arkhive週替りセールの注目モデル
-
第175回
トピックス777円で750W GOLD電源に変更可能！ 台数限定のRTX 5060 Ti搭載ゲーミングPC【ドスパラ】
-
第174回
トピックス軽量モバイルPCを求めるなら約1kgで最大20時間超の13.3型「VAIO S13」がサマーキャンペーン対象
-
第173回
トピックスRyzen 5/16GBノートが88,200円。キズあり新品がお買い得なドスパラ「アウトレットセール」
-
第172回
トピックス32GBメモリ搭載モデルが超特価。RTX 5060からRTX 5080搭載機までデスクトップPCがラインアップ
- この連載の一覧へ