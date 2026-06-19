【今日から】最大20％還元「かなトク！」1万5000円分還元される方法

神奈川県で6月19日始まった最大20%還元のキャッシュレス決済キャンペーン「かなトク！」。この記事では「かなトク！」の基本情報と、最大1万5000円相当の還元を受ける方法をご紹介します。

「かなトク！」ってこんなキャンペーン

本題に入る前に、キャンペーンの基本情報に触れておきましょう。

●「かなトク！」の基本情報 ■キャンペーン期間 ・2026年6月19日～予算上限（180億円）に達するまで ■内容 ・神奈川県内の対象店舗で対象のキャッシュレス決済を利用すると、決済額の最大20%分のポイント等を還元 ■対象のキャッシュレス決済サービス ・AEON Pay

・au PAY

・d払い

・PayPay

・メルペイ

・楽天ペイ ■還元率 ・中小企業および小規模企業：20%

・大手企業：10% ■ポイント等の付与上限 ・1回あたり：1500円相当

・対象のキャッシュレス決済サービスあたり：2500円相当

今回の「かなトク！」のポイントは、エントリーやキャンペーン専用アプリのダウンロードが不要なこと。

余計なことを考えなくていいのは、地味ながら嬉しいポイントです。

六刀流で1万5000円相当のポイント還元を目指そう

では、本題に入りましょう。

かなトク！で最大級のポイント還元を受ける方法は、至ってシンプル。すべての対象決済サービスで、ポイントの付与上限（2500円相当）まで買い物をすればいいのです。

今回のキャンペーンはAEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペイにそれぞれ2500円相当の付与上限が設定されているので、この方法を使えば、あわせて1万5000円相当のポイントを獲得可能（各サービスを跨いだポイントの合算は不可）。

アプリの使い分けや支払い金額の管理などの手間はありますが、上手く活用して、少しでもお得にポイントをゲットしちゃいましょう。