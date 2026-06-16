VAIOのモバイルノートがお得。Core 5／Core 7搭載モデルが最大1万5000円オフ

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VAIOストア サマーキャンペーン2026をチェック

VAIOでは現在、「VAIOサマーキャンペーン2026」を実施中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルが10,000円オフとなるほか、Core 5／Core 7搭載構成はさらに5,000円オフで購入できる。対象機種にはVAIO SX12、VAIO SX14、VAIO S13、VAIO F14、VAIO F16をラインアップ。

また、VAIOストアの新規会員登録でもらえる最大25,000円オフクーポンとの併用も可能だ。

VAIOストア サマーキャンペーン2026 おすすめの1台

VAIO SX12 VJS1278

「VAIO SX12 ALL BLACK EDITION」は、ボディやロゴ、キーボードまで黒で統一した特別仕様の12.5型モバイルノート。気軽に持ち運べるサイズと重量、堅牢性を特徴とするモデルだ。

VAIOストア サマーキャンペーン2026の対象モデルとなっており、本体10,000円オフに加え、Core 5／Core 7搭載構成はさらに5,000円オフで購入できる。