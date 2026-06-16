いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第181回
VAIOのモバイルノートがお得。Core 5／Core 7搭載モデルが最大1万5000円オフ
2026年06月16日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
VAIOストア サマーキャンペーン2026をチェック
VAIOでは現在、「VAIOサマーキャンペーン2026」を実施中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルが10,000円オフとなるほか、Core 5／Core 7搭載構成はさらに5,000円オフで購入できる。対象機種にはVAIO SX12、VAIO SX14、VAIO S13、VAIO F14、VAIO F16をラインアップ。
また、VAIOストアの新規会員登録でもらえる最大25,000円オフクーポンとの併用も可能だ。
VAIOストア サマーキャンペーン2026 おすすめの1台
「VAIO SX12 ALL BLACK EDITION」は、ボディやロゴ、キーボードまで黒で統一した特別仕様の12.5型モバイルノート。気軽に持ち運べるサイズと重量、堅牢性を特徴とするモデルだ。
VAIOストア サマーキャンペーン2026の対象モデルとなっており、本体10,000円オフに加え、Core 5／Core 7搭載構成はさらに5,000円オフで購入できる。
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