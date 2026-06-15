FPSやTPSなどのジャンルを快適に遊びたい人！ 240Hz・0.5msのAcer製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが2万円切りで販売中

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Acerの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「Acer Nitro VG250QW3bmiipx」が販売中だ。過去価格は2万980円だが、執筆時点では9％オフの1万8990円で購入できる（6月15日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は0.5ms（GTG・最小）。ティアリング（カクつき）を軽減するAMD FreeSync Premium、8つのジャンルからなる表示モード、目に優しいAcer VisionCare技術などが特徴となっている。

240Hzモデル、いまなら2万円を切る価格で買えるぞ！

ユーザーレビューを見ると、“この値段でこのリフレッシュレートは全然良い／音質が気になるが性能は良し／2万円台でこのスペックはコスパが良い”といった声が寄せられている。

最大240Hzのリフレッシュレート、0.5msの応答速度を持つ本製品は、FPSやTPS、格闘ゲーム等のジャンルに好適だ。現時点だと2万円を切る価格で購入できるので、買い替えを検討している人におすすめだ。