Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第432回
FPSやTPSなどのジャンルを快適に遊びたい人！ 240Hz・0.5msのAcer製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが2万円切りで販売中
2026年06月15日 20時00分更新
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Acerの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Acerの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「Acer Nitro VG250QW3bmiipx」が販売中だ。過去価格は2万980円だが、執筆時点では9％オフの1万8990円で購入できる（6月15日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は0.5ms（GTG・最小）。ティアリング（カクつき）を軽減するAMD FreeSync Premium、8つのジャンルからなる表示モード、目に優しいAcer VisionCare技術などが特徴となっている。
240Hzモデル、いまなら2万円を切る価格で買えるぞ！
ユーザーレビューを見ると、“この値段でこのリフレッシュレートは全然良い／音質が気になるが性能は良し／2万円台でこのスペックはコスパが良い”といった声が寄せられている。
最大240Hzのリフレッシュレート、0.5msの応答速度を持つ本製品は、FPSやTPS、格闘ゲーム等のジャンルに好適だ。現時点だと2万円を切る価格で購入できるので、買い替えを検討している人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Acer Nitro 24.5インチ IPS 240Hz フルHD 0.5ms(GTG) 非光沢 sRGB 99% AMD FreeSync Premium HDR10 ブルーライト低減 ブラックブースト HDMI 2.1 DisplayPort v1.4 スピーカー・ヘッドフォン端子 ゼロフレーム ゲーミングモニター 3年保証(パネルは1年) VG250QW3bmiipx
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