Core Ultra 7搭載ノートが約10万円。1700件超が対象のドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」

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ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」をチェック

ドスパラでは現在（2026年6月16日）、「中古パソコン・PCパーツ値下げ」を展開中。PCやPCパーツ、スマートフォンなど1,700件以上が対象。

対象製品には、Core Ultra搭載ノートやRTX 50シリーズ搭載モデルのほか、iPhoneなども含まれる。PCからパーツ、スマートフォンまで幅広いジャンルをラインアップしている。

ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」おすすめの1台

中古 THIRDWAVE GALLERIA DL7C-IG-C4 196853

【6/11値下げ!】100,800円

【OS】Windows 11 Home 64bit

【CPU】Core Ultra 7 155H

【メモリ】16GB

【ストレージ】SSD 512GB

【ディスプレイ】14インチ（2880×1800）

「THIRDWAVE GALLERIA DL7C-IG-C4」は、Core Ultra 7 155Hや16GB DDR5メモリ、512GB SSDを搭載した14型ノートPC。2880×1800ドットの高解像度ディスプレイを備えるほか、有線LANのほかWi-Fiにも対応する。