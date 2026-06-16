いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第180回
Core Ultra 7搭載ノートが約10万円。1700件超が対象のドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」
2026年06月16日 14時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」をチェック
ドスパラでは現在（2026年6月16日）、「中古パソコン・PCパーツ値下げ」を展開中。PCやPCパーツ、スマートフォンなど1,700件以上が対象。
対象製品には、Core Ultra搭載ノートやRTX 50シリーズ搭載モデルのほか、iPhoneなども含まれる。PCからパーツ、スマートフォンまで幅広いジャンルをラインアップしている。
ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」おすすめの1台
中古 THIRDWAVE GALLERIA DL7C-IG-C4 196853
【6/11値下げ!】100,800円
【OS】Windows 11 Home 64bit
【CPU】Core Ultra 7 155H
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 512GB
【ディスプレイ】14インチ（2880×1800）
「THIRDWAVE GALLERIA DL7C-IG-C4」は、Core Ultra 7 155Hや16GB DDR5メモリ、512GB SSDを搭載した14型ノートPC。2880×1800ドットの高解像度ディスプレイを備えるほか、有線LANのほかWi-Fiにも対応する。
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