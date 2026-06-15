Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第430回
Switch 2だけでなくノートPCも出力OK！ 4K/60Hzの画面出力・100W給電・周辺機器の接続ができるコンパクトなTVドック
2026年06月15日 19時30分更新
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USB Type-C to HDMIのTVドックをチェック
Amazon.co.jpにて、NEWDERYの「Switch 2用 ドック【3in1多機能】」が販売中だ。参考価格は1999円だが、執筆時点では15％オフの1699円で購入できる（6月15日時点）。
本製品は、4K/60Hzの画面出力が可能なUSB Type-C to HDMIのTVドック。Nintendo Switch 2のみならず、Steam DeckやROG ALLY、ノートPCなども出力可能だ。そのほか、100W給電が可能なUSB Type-Cポートや、コントローラーやUSBメモリー、キーボード、マウスなどを接続できるUSB 3.0ポートも備える。
画面出力、給電、周辺機器の接続ができる優れもの
ユーザーレビューを見ると、“持ち運びがラクチン／お手頃価格で飽きのこないデザインも良い／コンパクトなのに高性能”といった声が寄せられている。
Switch 2はもちろん、ノートPCも出力できるため、仕事の用途でも本製品を有効活用できそうだ。外出先で画面出力をする機会が多い人、自宅以外の場所でSwitch 2を遊びたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|NEWDERY Switch 2用 ドック【3in1多機能】スイッチ 2用 ドック HDMI 4K@60Hz テレビ接続出力 直接にTV出力 多機能ドッキングステーション USB 3.0 転送速度5Gbps PD3.0 最大100W 急速充電 Switch 2/Switch/Switch OLED対応 持ち運び便利 ブラック
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