「いかにも長靴」はイヤな人へ。雨の日も街で履けるムーンスターの防水シューズが1万円以下

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雨の日に履く靴って、案外むずかしいものです。スニーカーでは濡れるし、革靴は気をつかう。それなら長靴でいいのではと思っても、「そこまで雨を気にしているわけでも……」と一歩引いてしまう人もいるはずです。

そこで候補に入れたいのが、MOONSTAR 810sの「MARKE MODI」。Amazonにて33%OFFの5,918円で販売されています（6月15日現在）。

日本の老舗シューズメーカー、ムーンスターが手がける「810s（エイトテンス）」のMARKE MODIは、ひと言で言えば“長靴の実用性を、街で履きやすい見た目に整えたブーツ”です。

もともとは多用途の作業用ゴム長靴を、日常使いしやすいデザインへ落とし込んだモデル。見た目は無骨すぎず、全体的にすっきりした印象です。

アッパーとソールにはラバー素材を採用しており、雨の日や濡れた路面で頼れるのが大きな魅力です。さらに、底面には防滑性に配慮したサクション（吸盤）ソールを搭載。駅前のタイルやコンビニ前の濡れた床など、雨の日にちょっと怖い場所でも歩きやすそうです。履き口には足当たりをやわらげるパイピングもあり、作業靴をルーツに持つモデルらしく、実用面もしっかり押さえています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

MARKE MODIの特徴

作業用長靴ゆずりの安心感、でも街で履きやすい見た目

作業用ゴム長靴をベースにしつつ、普段の服装にも合わせやすいブーツ型に仕上げたモデルです。実用靴らしい頼もしさはそのままに、シルエットはすっきり。バックル仕様なので、着脱しやすいところもポイントです。

雨の日に気兼ねなく履けるラバー素材

アッパーとソールにラバーを使っているため、雨の日の外出や濡れた路面で活躍します。お気に入りのスニーカーを濡らしたくない日にも、気楽に履けるのがうれしいところです。

濡れた道でも歩きやすいサクションソール

底面には、防滑性を考えたサクション（吸盤）ソールを採用しています。雨の日の足元に求めたい「滑りにくさ」まできちんと意識されているあたりは、実用靴を作り続けてきたムーンスターらしいところです。

まとめ：雨の日の外出、これでいいじゃん

参考価格：8,800円

現在の価格：5,918円［33%OFF］

スニーカーでは水が染みる。革靴では汚れや傷みが気になる。でも、本格的な長靴で街に出るのは少し大げさ。そんな雨の日の靴選びに対して、MARKE MODIはかなり現実的な選択肢になります。シンプルな見た目なので、パンツの裾から見えても悪目立ちしにくいのもいいところです。

道具っぽさを残しながら、日常の服装になじみやすく仕上げているのが、このモデルの魅力です。街歩きはもちろん、ちょっとしたアウトドアや通勤にも使いやすいはず。雨だから仕方なく履く靴ではなく、「今日はこれで出かけよう」と前向きに選べる一足です。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。