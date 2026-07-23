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3つのプランで展開、移行代行ソリューションも

Nutanix基盤を国内初の「完全従量課金」で　NTTドコビジがIaaSサービスに追加

2026年07月23日 14時00分更新

文● 福澤陽介／TECH.ASCII.jp

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　NTTドコモビジネスは、2026年7月22日、同社のIaaSサービス「Smart Data Platform（SDPF）クラウド/サーバー」において、Nutanixソフトウェアによる仮想化基盤「ハイパーバイザー Nutanix」を提供開始した。Nutanixライセンスを「初期費用なし」「最低利用期間なし」「分単位課金」の完全従量課金で利用できる国内初のサービスだという。

　本サービスを提供する背景には、ITインフラ市場が抱える仮想化ソフトウェアやハードウェア価格の高騰、サーバー調達の長期化などの課題がある。このような状況下で、レガシーなクラウドインフラ環境の複雑さを解消する独立した統合基盤を求める企業から、Nutanixが有力な選択肢として注目されているという。

　ハイパーバイザー Nutanixは、こうしたニーズに応えるサービスであり、Nutanixライセンスを初期費用無し・最低利用期間なし・分単位課金の完全従量課金で提供する。SDPF クラウド/サーバーにおいて、物理サーバーにNutanixのソフトウェアを事前インストールし、ライセンスや運用保守までをパッケージ化。ハードウェアを所有せず、必要な時に必要な分だけサーバーリソースを確保できるため、インフラコストの最適化や迅速なシステム運用が可能になる。

　主な機能は以下の通り。

1. Nutanixソフトウェア事前インストール型ベアメタルサーバー
　物理サーバーにNutanixソフトウェアをインストールし、初期構築なしで即時に利用可能な環境を提供。

2. Nutanixソフトウェア機能
　自社の環境や規模に合わせて選べる複数のNutanixライセンス（NCI-STARTER/NCI-PRO/NCI-ULTIMATE）を提供。オンプレミスや仮想化ソフトウェア環境からの移行ツール「Nutanix Move」を始め、ライセンスに含まれる豊富な製品・機能をそのまま活用できる。

3. 運用保守
　ハードウェアの保守からNutanixのソフトウェアサポート（Nutanix社への問い合わせ対応含む）までをパッケージ化。SDPF クラウド/サーバーの窓口ひとつでインフラからライセンスまでフルサポートし、運用・管理の手間を削減する。

ハイパーバイザー Nutanixの4つの特徴

　ハイパーバイザー Nutanixは、以下の3つのプランを選択でき、既存のシステム環境からの移行を支援するソリューションも提供する。同サービスは、「Smart Data Platform ポータル」からオンラインで申し込むことが可能だ。

【プラン名：月額従量上限料金】
・NCI-STARTER（仮想化・HCIの基本機能）：4300円/コア
・NCI-PRO（STARTERの機能に加え、重複排除や高度なセキュリティなどを追加）：5800円/コア
・NCI-ULTIMATE（PROの機能に加え、マルチサイトDRや高度な自動化などを追加）：7000円/コア
※すべて税別、分単位課金の詳細は以下を参照
https://sdpf.ntt.com/services/nutanix/pricing/

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